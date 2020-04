BARCELONA ZA NJEGA DAJE SULUDIH 60 MILIJUNA EURA: Rakitićevu nasljedniku uzor je Modrić, a stiže iz najgore momčadi Seire A

Ovaj 20-godišnji veznjak želja je i PSG-a, Juventusa i Real Madrida

Barcelona se ovoga ljeta svakako planira riješiti Ivana Rakitića. Hrvatski reprezentativac na meti je brojnih europskih velikana poput Juventusa, Intera, Napolija, PSG-a, Sevill, Atletico Madrida, ali katalonski div već planira pronaći mu nasljednika, odnosno, u potrazi su za dodatnim rješenjem u veznom redu.

Na meti im je tako mladi i talentirani dubinski playmaker, Talijan Sandro Tonali. Tonali je igrač Brescije, posljednje momčadi na ljestivici Serie A, ali je već neko vrijeme na glasu kao “novi Pirlo” i od njega se očekuju senzacionalne stvari.

Ovaj 20-godišnji veznjak želja je i PSG-a, Juventusa i Real Madrida, ali navijač je Milana, no oni ga zbog lošije financijske situacije ne mogu kupiti. Tonali, prema navodima talijanskih medija, vrijedi oko 60 milijuna eura, a Corriere delo Sport tvrdi da je Barcelona spremna s Bresciom napraviti zanimljiv posao.

Ponuda Barce

Naime, planiraju im navodno dati dvojicu mladih igrača iz B momčadi čija se vrijednost procjenjuje na pet i sedam milijuna eura, a uz njih dvojicu spremni su dati i tih traženih 60 milijuna eura.

Tonaliju je, inače, uzor Luka Modrić, a ne Pirlo s kim ga uspoređuju često, a kazao je nedavno kako mu se baš nigdje ne žuri s transferom.

“Gattuso mi je bio idol, ali od današnjih igrača me najviše inspirira Luka Modrić. Ne razmišljam o transferu, to me sada ne zanima. Želim završiti sezonu najbolje što mogu i puno toga još dati Bresciji koja je vjerovala u mene”, izjavio je Tonali.