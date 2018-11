BARCA BEZ MESSIJA U ŠOKANTNOJ ZAVRŠNICI SPASILA SE BLAMAŽE: Rakitić doktorskim potezom pokrenuo akciju za gol

⏰ It's all over in Vallecas!

💪 Comeback and three points!

⚽ Rayo Vallecano 2-3 FC Barcelona

👟 Pozo and Álvaro / @LuisSuarez9 (x2) and @Dembouz

🙌 Still top! pic.twitter.com/SU5lybmSur

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2018