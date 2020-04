BARCELONA SPREMA SENZACIONALAN POVRATAK LEGENDE: ‘Želim se vratiti na Camp Nou, želim još osjetiti loptu i travu’

Itekako mogao pomoći svom bivšem klubu koji ima problema s veznim redom

Ranije ove zime katalonski je Sport pisao o mogućem povratku legendarnog Andresa Inieste u Barcelonu, no do toga nije došlo. Španjolac je trenutno igrač japanskog kluba Vissel Kobe s kojim ima ugovor do kraja siječnja 2021. godine, ali možda se na kraju ipak vrati na Camp Nou.

Mislilo se isprva kako će Iniesta nakon toga u mirovinu, ali njemu se, kako sam kaže, još ne ide u penziju, a to znači da bi se ipak mogao vratiti u Barcelonu. Barem tako tvrdi Diario Sport, koji ističe da Iniesta i dalje igra vrhunski u Japanu i da bi itekako mogao pomoći svom bivšem klubu koji ima problema s veznim redom.

“Moja namjera je i dalje igrati nogomet, imam ovdje ugovor do 2021. i motiviran sam igrati dalje. Želim ponovno osjetiti te trenutke s loptom i travom”, rekao je za Mundo Deportivo i nakon toga pojavila se priča o povratku na Camp Nou.

Za katalonski Sport je Iniesta, još u siječnju, pak rekao kako ima veliku želju opet vratiti se u klub.

“Preostale su mi još dvije godine ugovora s Visselom i ne znam hoću li nakon toga imati snage nastaviti igrati još neko vrijeme. Međutim, želio bih se vratiti u Barcelonu bilo kada. To je moj dom. No, to su za sada samo hipoteze. Najvažnije je da se još uvijek osjećam kao nogometaš i to je ono što mi se najviše sviđa”, rekao je Iniesta za Sport.