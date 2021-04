BARCELONA SLAVILA U GOLIJADI PROTIV GETAFEA: Messi ponovo oduševio i srušio strašan rekord

Barcelona je u utakmici 31. kola španjolskog prvenstva pobijedila Getafe 5:2 na svom Camp Nouu. Junak utakmice bio je sjajni Argentinac Lionel Messi koji je zabio dva pogotka za Katalonce.

Barcelona je povela u osmoj minuti nakon sjajne akcije Lionela Messija. Busquets je dao sjajnu loptu u prostor za Argentinca koji je izbjegao zaleđe te istrčao sam prema golu Getafea i hladnokrvno završio akciju.

Nakon tog Messijevog pogotka uslijedio je festival nespretnosti. Najprije je Lenglet u 12. minuti zabio loptu u svoju mrežu za poravnanje rezultata, da bi u 28. igrač Getafea Chakla isto to ponovio i na drugoj strani terena.

Messi je do kraja prvog dijela još jednim pogotkom povećao vodstvo Barcelone na 3:1 nakon što je pospremio u mrežu odbijenu loptu nakon vlastitog promašaja. Postao je tako jedini igrač koji je u posljednjih 12 sezona zabio najmanje 25 golova.

Lionel Messi is the only player to score 25+ league goals in each of the last 12 seasons 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FScvkJiaHi

— ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021