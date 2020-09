BARCELONA SI JE PUCALA U NOGU? Messijev ostanak potencijalno je vrlo opasan i mogao bi upropastiti Kataloncima sve planove

Messijev ostanak zapravo ima i dobrih, ali ima i itekako loših strana, ma koliko to na prvu suludo zvučalo

Najbolji igrač svijeta Argentinac Lionel Messi navodno je promijenio mišljenje i sada ipak želi ostati u Barceloni, iako je, kako su uvjeravali španjolski mediji pozivajući se na bliske izvore igrača, do jučer bio odlučan u tome da karijeru nastavi negdje drugdje.

Prvo se pisalo kako je Messi faksom obavijestio klub da se više neće pojavljivati na treninzima, zatim da želi raskid ugovora, iako mu je pravo na jednostrani raskid ugovora isteklo tamo još u lipnju. Klub mu, dakako, nije izašao u susret, obavijestili su njega i njegove odvjetnike da će moći napustiti klub samo ako dođe ponuda u visini od 700 milijuna eura koliko mu stoji u odštetnoj klauzuli i Argentinac, njegov otac Jorge Messi, koji mu je ujedno i zastupnik, našli su se u pat-poziciji.

Pozitivne strane

Messijev otac obavio je, kako prenose Španjolci, iscrpan sastanak s predsjenikom Josepom Marijom Bartomeuom i zaključak je bio, opet navodno jer španjolski mediji mijenjaju priču iz sata u sat, da će Messi ipak ostati još godinu dana, ali pod određenim uvjetima.

Messijev ostanak zapravo ima i dobrih, ali ima i itekako loših strana, ma koliko to na prvu suludo zvučalo. Dobre su strane dakako, prije svega, što je Messi i dalje top-igrač koji garantira više od 20 golova i asistencija po sezoni. Nadalje, Messi je ogroman magnet za sponzore i Barceloni to garantira zaradu, a garantira i zadovoljstvo navijača. Ostanak Argentinca također je bonus pri vrbovanju novih igrača jer mnogi bi svjetski poznati igrači htjeli zaigrati s Messijem, eto Miralem Pjanić je nedavno prešao u Barcelonu baš iz tog razloga, a Katalonci se nadaju da će i Lautaro Martinez baš zato odabrati Camp Nou kao svoju sljedeću destinaciju.

Isto tako, predsjednik Bartomeu barem bi malo popravio ružnu sliku o sebi koju je stvorio posljednjih pola godine, kada je otvoreno ušao u sukob s većim brojem igrača i nakon onog PR skandala gdje ga se optužilo da je naručenim člancima u medijima diskreditirao svoje stožerne igrače. Isto tako izglađivanjem ove situacije ne bi bio “predsjednik koji je otjerao Messija”, a to mu je možda i najvažniji segment.

Negativne strane

Međutim, ostanak Messija nosi Barceloni i niz problema. Prije svega tu je financijski segment jer Messi košta Barcelonu oko 30 milijuna eura godišnje, a Barcelona je iz korona-krize izašla, barem kako se pisalo u španjolskim medijima, gotovo na rubu bankrota. Messijev ostanak drastično će smanjiti budžet za plaće novim igračima, a zna se da Barcelona i njezin predsjednik Bartomeu neće dovoditi anonimce, već samo elitne igrače koji su realno, u ovom trenutku, preskupi za klub.

Nadalje, Messi je, kako vele Španjolci, postavio uvjet koji bi mogao poremetiti poslovne planove Barceloni u sljedećim prijelaznim rokovima. Barcelona se planirala riješiti svojih senatora, Luisa Suareza, Gerarda Piquea, Jordija Albe, Sergija Busquetsa, Artura Vidala, a Messi je, kako vele tamošnji mediji, naredio da oni moraju ostati, odnosno većina njih.

Isto tako, Barcelona je dovela novog trenera, Ronalda Koemana, koji je odmah po početku svog mandata počeo raditi čistku i preslagivati Barcelonu onako kako on želi, a kako Messija nije bilo na raspolaganju, vjerojatno je počeo slagati momčad bez njega. A slagati momčad s Messijem i bez njega ogromna je razlika jer kada on igra trener mu itekako mora podrediti igru i limitirati si planove. Koeman je po dolasku tražio slobodu, a Messi i potpuna trenerska sloboda nemogući su u Barceloni možda još od Pepa Guardiole. Nije na odmet spomenuti kako je Koeman bio taj koji se zahvalio pojedinim igračima, poput Ivana Rakitića i Luisa Suareza, a Messiju se to nikako nije svidjelo, posebice kada je u pitanju Urugvajac. Problem je taj što je Suarez već praktički sve dogovorio s Juventusom, a ako on ode Messi, vele tako Španjolci, neće biti pretjerano zadovoljan.

Ništa od rekonstrukcije

Messijev ostanak izravno će utjecati i na veliku rekostrukciju momčadi koju klub najavljuje već godinama. Njegov odlazak se čekao kako bi se rasteretio budžet, kako bi moglo početi raditi na dovođenju nekih novih igrača koji ili igraju na njegovoj poziciji i kako bi se počela graditi era nekih drugih igrača, a prije svega tu navijači Barcelone žele vidjeti Frenkieja de Jonga u glavnoj ulozi. Messijev ostanak znači još jednu sezonu u kojoj je on fokalna točka momčadi, još jednu sezonu u kojoj će sve morati biti podređeno samo njemu i još jednu sezonu koju će on morati iznijeti na leđima.

Na koncu, određenih problema mogao bi imati i sam Messi jer ovim, pomalo bezobraznim, ponašanjem navukao je bijes kod određenog dijela navijača. Da, dio ih je kampirao pred Camp Nouom i preklinjao ga da ostane, da, Messi je možda jedini igrač na svijetu koji je veći od kluba, ali jednom dijelu publike nikako se nije svidjelo Argentinčevo ponašanje prema klubu i moglo bi se dogoditi da, ako se navijači vrate na tribine, Messi doživi pokoju neugodnost.

Bilo kako bilo, Messijev ostanak ima prednosti i mana, ali nekako se čini da je i za klub i za njega razlaz možda najbolje riješenje.