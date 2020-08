Previranja u Barceloni traju već neko vrijeme, a sve je krenulo porazom od Bayerna 8:2 u Ligi prvaka nakon kojeg je Barca završila svoj ovogodišnji europski put.

Najnovija vijest je da je novi trener Ronald Koeman poručio jednoj od svojih najvećih zvijezda Luisu Suarezu da mu u Barceloni više nije potreban. Tu informaciju prenosi Katalonski radio.

🔴 US HO AVANÇA RAC1 – Els propers passos seran una reunió amb els advocats del jugador per liquidar el contracte del futbolista, que tenia un any en vigor més un d’opcional @EsportsRAC1 @gerardromero https://t.co/kGzvkXIlZq

— RAC1 (@rac1) August 24, 2020