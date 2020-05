BARCELONA SE DOGOVORILA S INTEROM: Za Lautara će im dati 60 milijuna eura i dva igrača

Smatraju Katalonci da se za 22-godišnjeg Argentinca isplati riskirati jer je ove godine u Interu pokazao da je spreman za igranje nogometa na najvišoj razini

Barceloni je sve bliži novi argentinski nogometni genij. Lautaro Martinez već je dugo na meti katalonskog diva, a španjolski sportski dnevnik Sport objavio je kako je Barca smislila i način na koji će ga dovesti, unatoč recesiji koju je prouzrokovala koronakriza.

Španjolci pišu kako je došlo do dogovora između Intera i Barcelone u kojem bi Barcelona trebala u zamjenu za Lautara poslati dvojicu igrača te 60 milijuna eura.

No nije još uvijek definirano koja će to dvojica igrača biti, a možete se kladiti da će Barcelona pokušati nekako u taj dogovor “uvaliti” Ivana Rakitića. Tvrdi to i Sport jer će hrvatski reprezentativac ući u posljednju godinu ugovora, a gotovo je nemoguće da će na Camp Nouu dobiti novi ugovor.

Sijaset kandidata

Naravno, ima još puno kandidata koji bi mogli uletjeti u ovu veliku trampu. Sport uz Rakitića kao idealnog kandidata navodi francuskog stopera Samuela Umtitija, a tu je i Arturo Vidal za kojeg vjeruju da bi se sjajno uklopio u redove Intera. Na listi su i mladi Alena i Semedo.

Inače, za Lautara Martineza Inter je tražio 90 milijuna eura, no Barcelona im to nije htjela isplatiti u kešu jer ga jednostavno nemaju pa su potražili alternativna rješenja.

Smatraju Katalonci da se za 22-godišnjeg Argentinca isplati riskirati jer je ove godine u Interu pokazao da je spreman za igranje nogometa na najvišoj razini. U 31 susretu dosad zabio je 16 pogodaka i upisao četiri asistencije, a očekuje se da će samo još više rasti s iskustvom.