Brazilski veznjak Arthur Melo do kraja će ove sezone biti u redovima Barcelone, a onda prelazi u Juventus, objavila je Barcelona na svojim službenim stranicama, a nešto kasnije potvrdili su i da će u redove Barcelone stići Miralem Pjanić.

Melo u Torino odlazi za ogromnu svotu od 72 milijuna eura, a Juve će Barceloni isplatiti još dodatnih 10 milijuna eura. 23-godišnji talentirani centralni veznjak u Kataloniji je proveo dvije sezone, odigrao je 72 utakmice te je u njima zabio četiri pogotka i upisao šest asistencija.

Klub je objavio da će Pjanićeve usluge platiti 60 milijuna eura plus još pet milijuna bonusa, tako da će Barcelona u cijelom poslu dobiti Pjanića i još zaraditi 17 milijuna eura. Pjanić (30) će pod ugovorom s Barcelonom biti do ljeta 2024. godine, a prelazi na Camp Nou 1. rujna. Pjanićeva otkupna klauzula iznosti će 400 milijuna eura, izvjestili su iz kluba. Pjanić je tako postao najskuplji nogometaš iz Bosne i Hercegovine svih vremena.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020