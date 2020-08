BARCELONA POSTAVILA ULTIMATUM MESSIJU: Ovo izgleda kao uvod u ‘rat’, a ne razgovor o rješenju situacije; ‘Sjest ćemo za stol pod jednim uvjetom’

Argentinac čvrst u svojoj namjeri odlaska iz kluba

Čini se kako je razlaz između Barcelone i Messija neizbježan. Španjolski nogometni velikan neće samo tako lako odustati od svog najboljeg igrača Lionela Messija i sve će napraviti da ostane na Camp Nou. No, prema pisanju tamošnjih medija Argentinac je čvrst u svojoj namjeri odlaska iz kluba nakon 20 godina i izabrao je svoju sljedećui destinaciju, Man City Pepa Guardiole.

Pravne zavrzlame

No, kako bi se to ostvarilo, prvo mora riješiti pravnu zavrzlamu s Barcelonom. Naime, Messi je imao klauzulu u ugovoru prema kojoj je do kraja prošle sezone, odnosno 31. svibnja, mogao otići kao slobodan igrač. Nakon toga mu je ugovor automatski produžen do ljeta 2021. uz odštetnu klauzulu od 700 milijuna eura.

Kako bi izgladio odnose s klubom Messi je navodno pozvao Barcine čelnike na sastanak kako bi svi na kraju imali koristi. U prijevodu, Messi bi vjerojatno pristao na varijantu da Barcelona prihvati neku razumnu odštetu koju bi onda netko, odnosno City, platio.

No Marca prenosi pisanje El Periódicoa da je Barcelona poručila Messiju da jedino o čemu može sjesti s njima za stol jest oko novog ugovora budući da klub i dalje želi da Messi na Nou Campu završi karijeru.

“Ili to ili nema nikakvog sastanka”, navodno mu je poručila Barca i sve je izvjesnije da će se nakon 20 godina međusobne ljubavi Messi i Barcelona rastati na sudu.

Stav Barcelone je jasan

Tako predsjednik Barcelone Josep Bartomeu i njegov upravni odbor i dalje proglašavaju Messijev pokušaj odlaska neprolaznim i neće otvoriti pregovore s bilo kojim klubom o prodaji argentinskog igrača. “Ili neka u klub dođe sa 700 milijuna eura klauzule ili će Messi i dalje nositi dres Barcelone”, stoji u pisanju Španjolaca koji prenose poruku čelnika katalonskog diva…

Fifa je zbog krize s koronavirusom prošlu sezonu produžila do 31. kolovoza, pa Messijevi odvjetnici tvrde da to znači da je i klauzula o besplatnom odlasku produžena do 31. kolovoza, odnosno da Messi sad može otići kao slobodan igrač. U prijevodu, Barcelona želi Messiju dati novi ugovor i privolit ga da ostane na Camp Nou.