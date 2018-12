BARCELONA POSRAMILA GRADSKE RIVALE: Magični Messi dvaput poentirao iz slobodnih udaraca

Barcelona je u gradskom derbiju na El Pratu razbila Espanyol sa 4-0

U gradskom derbiju odigranom na El Pratu, Barcelona je kao gost svladala Espanyol sa 4-1 (3-0), uz dva prekrasna pogotka Lea Messija iz slobodnih udaraca, te s tri boda prednosti pred najbližim pratiteljima zasjela na vrh ljestvice španjolskog nogometnog prvenstva,

Messi je prvi od dva pogotka postigao u 17. minuti. Namjestio je loptu na 23-24 metra te skinuo paučinu iz lijevog gornjeg kuta i ostavio nemoćnim vratara Espanyola Diega Lopeza.

Devet minuta poslije Argentinac je bio asistent, a Ousmane Dembele je bio strijelac za 2-0 pogodivši s lijeve strane suprotni kut. Dembele je u 45. minuti izbacio Luisa Suareza odličnim dodavanjem, a Urugvajac pobjegao obrani Espanyola i spretno provukao loptu pokraj Lopeza za 3-0.

Messi postigao dva pogotka iz slobodnih udaraca

U 65. minuti nova Messijeva majstorija. Novi slobodni udarac sa 23-24 metra, samo sa desne strane pa je Argentinac odlučio gađati desni gornji kut Lopezovih vrata. I opet je pogodio.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić bio je u početnoj postavi Barcelone i igrao do 84. minute, kada ga je zamijenio Denis Suarez.

Zahvaljujući pogotku Sarabije iz 55. minute Sevilla je do posljednjih sekundi gostovanja kod Valencije imala tri boda u rukama. No, tada je pažnji obrane izmakao Diakhaby, a češki vratar Vaclik odletio u prazno, pa je domaća momčad došla do izjednačujućeg pogotka.

Celta bolja od Villarreala

Nogometaši Celte Vigo slavili su sa 3-2 (1-0) na gostovanju kod Villarreala, a domaća je momčad u završnici utakmice umalo stigla do velikog preokreta. Golovima Mendeza (44), Yokuslua (49) i Gomeza (51) gosti su stvorili zalihu od tri pogotka i držali ju sve do 83. minute.

Tada je jedno nesmotreno vraćanje lopte vrataru rezultiralo indirektnim udarcem koji je Carlos Bacca pretvorio u pogodak nade za domaću momčad. Isti je igrač četiri minute poslije još jednom poslao loptu u mrežu. U preostalih deset minuta igrači Villarreala su napadali, čak pogodili i vratnicu, ali do izjednačujućeg pogotka nisu došli te su sa 14 bodova ostali na 17. mjestu, tri boda iznad zone ispadanja. Celta Vigo je sa 20 bodova na 10. mjestu.