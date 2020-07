Ivan Rakitić je igrao od 60. minute, kad je zamijenio Luisa Suareza

Barcelona je s uvjerljivih 4:1 prošla potencijalno neugodno gostovanje kod Villarreala te ostala na četiri boda zaostatka za vodećim Realom uoči posljednja četiri kola španjolskog prvenstva.

Već u 3. minuti Barcelona je povela autogolom Torresa, koji je u svoju mrežu skrenuo loptu nakon ubačaja Jordija Albe. Villarreal je brzo došao do izjednačujućeg pogotka, a postigao ga je Moreno u 14. minuti. No, još do kraja prvog poluvremena gosti su stvorili dva pogotka prednosti.

U oba slučaja Leo Messi je bio u ulozi asistenta. U 20. minuti na njegovo dodavanje preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora gol je postigao Luis Suarez, a u 45. minuti se savršenim lobom u strijelce upisao Antoine Griezmann, koji je bio u početnoj postavi.

Messi je u 69. minuti zatresao mrežu, ali je nakon pregledavanje snimke taj gol poništen. No, ipak je još jedna lopta završila u mreži domaće momčadi, a gol je u 86. minuti postigao Anssu Fati.

Pobjeda Reala

Domaćim porazom 0:1 od Leganesa nogometaši Espanyola gotovo su i matematički izgubili status prvoligaša za sljedeću sezonu, a dok je klub iz madridskog predgrađa ostavio nadu u mogući spas u posljednja četiri kola. Pobjednički pogodak postigao je Silva u 53. minuti.

Osasuna je ugostila Getafe u dvoboju koji je završio bez pogodaka.

U prvoj utakmici nedjeljnog programa nogometaši Real Madrida pobijedili su sa 1:0 na gostovanju kod Athletic Bilbaa.

Strijelac za 23. ovosezonsku pobjedu bio je kapetan Reala Sergio Ramos, koji je u 73. minuti realizirao kazneni udarac dosuđen nakon prekršaja nad Marcelom. Sudac Gonzalez pokazao je na bijelu točku nakon intervencije iz VAR sobe, nakon što je vidio da je Dani Garcia nagazio Marcela u kaznenom prostoru.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za goste.

Ovom pobjedom ‘kraljevski klub’ je stvorio sedam bodova prednosti pred drugoplasiranom Barcelonom, koja će u večernjem terminu od 22 sata gostovati kod Villarreala.