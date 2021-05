Kako se čini Barcelona je osigurala prvo veliko pojačanje za iduću sezonu. Dobro upućeni novinar Fabrizio Romano objavio je na svom Twitteru kako su Katalonci sve dogovorili s nizozemskim veznjakom Georginiom Wijnaldumom (30), kojoj od 2016. godine igra za Liverpool. Navodno će potpisati trogodišnji ugovor, a cijela stvar bi kroz nekoliko dana trebala postati službena.

Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! 🔴🔵 #FCB

The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days – work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. ⏳ https://t.co/TlqznhJfBh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021