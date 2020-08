Po svemu sudeći nizozemski nogometni stručnjak Ronald Koeman (57) bit će novi trener španjolskog velikana Barcelone uzdrmanog nakon katastrofalnog poraza od Bayerna (2:8) u četvrtfinalu Lige prvaka.

Prema pisanju španjolskih, ali i ostalih europskih listova Quiquea Setiena naslijedit će izbornik nizozemske reprezentacije.

Koeman ima ugovor s nizozemskim nogometnim savezom, međutim ima i klauzulu po kojoj može napustiti ‘oranje’ ukoliko stigne ponuda iz Barcelone.

Nizozemac je legenda kluba, strijelac čuvenog gola protiv Sampdorije, za prvi trofej Katalonaca u Ligi prvaka 1992. godine. Koeman je šest godina igrao za Barcelonu, a na Camp Nou je bio i na počecima svog trenerskog puta kao pomoćnik Luisu van Gaalu.

RAKITIĆ U OVOM TRENU NIJE MOGAO DOBITI BOLJE VIJESTI: ‘Želim dovesti Ivana i ne skrivam to, pa prijatelji smo”

Međutim, više od mogućeg Koemanovog dolaska, odjeknula je vijest brazilskog novinara Marcela Bechlera koji tvrdi da je Lionel Messi odlučio napustiti Barcelonu već ovoga ljeta. Bechler je prvi objavio kako Brazilac Neymar seli u PSG, a sada tvrdi kako argentinski nogometni majstor želi napustiti Barcelonu.

Ne iduće godine, kad mu istječe ugovor. Već odmah. Messi je već dugo vremena u svađi s Barceloninim čelnicima, prije svih sa sportskim direktorom Ericom Abidalom te predsjednikom Josepom Bartomeuom i navodno mu je dosta svega.

Dio španjolskih medija navodi kako bi jedan od najboljih nogometaša svih vremena, koji je cijelu svoju profesionalnu karijeru proveo u jednom od najvećih klubova, mogao bi postati dostupan u najčudnijem ljetu ikad.

🚨BREAKING: Lionel Messi has told Barcelona he does not want to see out the remaining year on his contract and wants to leave this summer. [@marcelobechler] pic.twitter.com/LVd7EDNDoc

— PF | Transfer News (@PurelyFootball) August 16, 2020