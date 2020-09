BARCELONA ĆE JOŠ JEDNOJ LEGENDI NAPRAVITI ISTO ŠTO I RAKITIĆU: Čistku na Camp Nouu rijetki će ‘preživjeti’

Dva dana nakon što je završila sapunica zvana Lionel Messi, vodstvo i stručni stožer Barcelone okrenuli su se slaganju križaljke za iduću sezonu. Za sada je klub napustio hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, a uskoro i njegovim stopama trebali krenuti Arturo Vidal, vjerojatno u Inter, te Luis Suarez, koji je na pragu Juventusa.

Najintrigantniji je zasigurno slučaj Luisa Suareza za kojeg se piše da je na rubu potpisa s Juventusom, no da su se dogodili bizarni problemi s njegovom putovnicom te da zbog toga ne može još potpisati za Talijane.

BARCELONA KREĆE U REMONT: Koeman slaže križaljku za novu sezonu, procurila imena prve dvije mete

Transfer je, stoga, stavljen na čekanje, a Suarez je, bar zasad, ostao u Barceloni, iako je navodno novi trener Ronald Koeman rekao da mu Urugvajac više ne treba.

Nove informacije ponudio je talijanski novinar Nicolo Schira koji je napisao kako će Barcelona sa Suarezom napraviti istu stvar kao i s Rakitićem.

#Juventus are confident to sign Luis #Suarez. Ready 2-year contract (€10M/year). Now the striker must complete the citizenship practise and become a community player. Talks ongoing with #Barça to free the player as Rakitic-Sevilla. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 6, 2020