Barcelona plaća danak svojoj rastrošnosti, a njihova budućnost ne izgleda u ovom trenutku svjetlo

Barcelona je “u banani“. Priča se o užasnoj financijskoj slici u katalonskom klubu već neko vrijeme, a novi podaci izlaze na vidjelo. Kad biste pogledali na račun Barcelone, sve bi se crvenjelo od dugova i “minusa“.

Prema posljednjim podacima koje je objavio El Confidential, Barcelona duguje državi devet milijuna eura poreza još iz perioda od 2012. do 2015. godine. No nije to sve, naravno. Kazna za neplaćanje tolike sume dodatnih je 14 milijuna eura, što daje “lijepu“ svotu od 23 milijuna eura koje Barcelona duguje državi.

Barcelona je ipak u ovom trenutku uspjela dobiti odgodu plaćanja od suda, a izvukli su se na utjecaj pandemije koronavirusa koji im je značajno smanjio primanja u posljednjih nešto manje od godine dana.

Tko visoko leti, nisko pada

Ipak, nije teško pretpostaviti da bi Barceloni voda do grla došla i bez da se pojavila pandemija. Preskupi transfer-promašaji i veliki ugovori igračima koji su podbacili doveli su klub na rub bankrota, a sve je to ordinirao sad već bivši predsjednik katalonskog diva Josep Maria Bartomeu.

Klub tako proživljava krizu na svim razinama, a možda se to najbolje vidi po njihovim rezultatima. 13. mjesto u La Ligi obično nije rezervirano za Messija i društvo, no eto, početkom ove sezone to je njihova realnost. Kad smo se već dotaknuli Messija, njegov ostanak u Barceloni možda je napravio više štete nego koristi. Messi ne igra dobro, zabija gotovo isključivo s bijele točke, pokazuje nezadovoljstvo i ne čini svoju momčad boljom. Uza sve to, uzima i ogromnu plaću.

Rezovi su neizbježni, a već se krenulo u pregovore za smanjenje plaća. Barcelona se morala riješiti nekih igrača, najzvučnija imena su Luis Suarez i Ivan Rakitić, a nemojte se čuditi ako cijelu momčad „razmontiraju“ do temelja. Barcelona plaća danak svojoj rastrošnosti, a njihova budućnost ne izgleda u ovom trenutku svjetlo.