Nogometaši Real Madrida propustili su u subotu navečer veliku priliku bodovno se izjednačiti s vodećim Atleticom, jer su na stadionu Alfredo Di Stefano, gdje su ugostili Betis, odigrali utakmicu bez pobjednika i bez pogodaka.

22 – Only Lionel Messi 🇦🇷 (32 – 23 goals, 9 assists) and Gerard Moreno 🇪🇸 (24 – 18 & 6) have been involved in more goals than Antoine Griezmann 🇫🇷 (22 – 13 & 9) in all competitions in 2021 among all LaLiga players. Happy. pic.twitter.com/VppQM4UgYj

Njihov kiks iskoristila je Barcelona koja je slavila s 2.1 na gostovanju kod Villarreala. Domaćini su poveli u 26. minuti golom Samuela Chukwuezea, međutim Antoine Griezmann kreirao je preokret do kraja prvog poluvremena.

FT | Barcelona win!

Villarreal couldn't get back into this one after Manu Trigueros' 65th-minute red card, while the visitors held on to secure an important win.

Barcelona are now tied with Real Madrid on 71 points, and are just two points off Atlético!#VillarrealBarca pic.twitter.com/tbWtwdNZtW

— SofaScore (@SofaScoreINT) April 25, 2021