BARCELONA DOBIVA NOVOG TRENERA, ALI POSTOJI VELIKI PROBLEM: Što će biti s Rakitićem i dečkima ako prođe ovakav scenarij?

S Barcelonom je pak osvojio sve, La Ligu, Ligu prvaka, Kup, ali pitanje je, je li spreman isto napraviti i kao trener.

Gotovo je sigurno da će Barcelona smjeniti trenera Ernesta Valverdea, a sada već o tome pišu svi najveći španjolski mediji i većina njih je tu temu razvukla preko naslovnice, dakle, to je to. Katalonski mediji slavodobitno su objavili kako se već zna i nasljednik te da će to biti klupska legenda Xavi Hernandez.

Xavi je prije dva dana odradio sastanak s glavnim operativcem Barcelone i bivšim mu suigračem Ericom Abidalom, a dogodilo se to nakon utakmice polufinala katarskog kupa između Al Sadda čiji je trener Xavi i Al Rayyana. Navodno su prema napisima katalonskih medija dogovorili skoro sve uvjete i Xavi bi trebao biti novi trener Barcelone.

Međutim, postoji jedan problem. Naime, kazali smo da su dogovoreni gotovo svi uvjeti, ali nije i onaj možda najvažniji, kada točno Xavi planira preuzeti Barcelonu. Hoće li to biti sada odmah ili će čekati kraj sezone, što je prema mnogima manje izgledno, ali također je opcija jer malo koji trener baš ima želju preuzimati klub s ovako golemim očekivanjima i ciljevima usred sezone.

Postoji problem

E sada, odluči li se Xavi čekati kraj sezone, Barcelona je u gadnim problemima jer onda još gotovo pola godine na klupi mora imati tipa kojem momčad više ne vjeruje i za kojeg se zna da odlazi, a on se pak nema razloga truditi. Barcelona je još u Ligi prvaka, a trenutno je i vodeća u Primeri, stoga trebat će im trener koji je u poslu sto posto, a pitanje je hoće li Valverde nakon svega ovog biti.

“Odluka je isključivo na Xaviju. Pristane li preuzeti momčad tek od ljeta, Barcelona bi do kraja ove važne sezone imala trenera u kojeg momčad više nema povjerenja i koji zna da odlazi. U Barceloni po pitanju trenera glavnu riječ vodi svlačionica, a osobito kapetani Messi i Pique koji su u fantastičnim odnosima sa svojim bivšim suigračem Xavijem. Pregovore Xavija i Barce potvrdio je i predsjednik Al Sadda i samo se čeka konačna objava”, Mundo Deportivo.

Xavi je klupska legenda koja je provela čak 24 igračke godine na Camp Nouu, a prije pet godina preselio je u Katar, odnosno Al Sadd. U Al Saddu je prije osam mjeseci prihvatio trenerski posao i odveo ih je do polufinala azijske Lige prvaka gdje je poražen od Al Hilala. S Barcelonom je pak osvojio sve, La Ligu, Ligu prvaka, Kup, ali pitanje je, je li spreman isto napraviti i kao trener.