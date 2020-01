BARCELONA ĆE OPUSTOŠITI DINAMO? Nakon Danija Olma, Katalonci žele još jednog igrača bez kojeg Bjelica ne može

U Dinamu već sada ima status božanstva, u reprezentaciji je jedan od glavnih

Nakon što se Europom proširila informacija da Barcelona želi vratiti Danija Olma iz Dinama, pojavila se nova koja veli kako talentirani Španjolac nije jedini igrač zagrebačkih plavih koji je na meti katalonskog diva. Naime, u kontekstu Barcelone ponovo se spominje napadač i reprezentativac Hrvatske, Bruno Petković. Vijest, pomalo senzacionalno, donosi SN i poziva se na pouzdani izvor blizak Dinamu.

O interesu Barcelone za Petkovića pisalo se prije nekoliko mjeseci, kada je ovaj briljirao u dresu reprezentacije i Dinama u Ligi prvaka, a sada se, čini se, opet aktualizirao. Međutim, Barceloni Petković, dakako, nije prvi “pick” za napad, već je samo na popisu želja, odnosno u slučaju da ne uspiju realizirati nekog od prvoodabranih.

Treba li otići?

Ipak, to nikako ne umanjuje značaj da je Petković na meti jedne velesile poput Barcelone, pa taman da je posljednji na nekom C ili D popisu želja. Pitanje je jedino, ma koliko to suludo zvučalo, želi li Petković uopće napustiti Dinamo i riskirati grijanje klupe u Barceloni. Puno je toga na kocki za napadača Vatrenih. U Dinamu već sada ima status božanstva, u reprezentaciji je prvi napadač, ali samo zbog toga što je u Dinamu fantastičan. Dakako, ne smije se igrača kočiti u razvoju i napretku, ali možda je bolje pričekati ljeto i Europsko prvenstvo pa ako tamo zabljesne, a onda je spreman za Barcelonu…