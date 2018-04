BANDIĆA PROZIVAJU DA POMAŽE NELEGALNOJ UPRAVI LEGALIZACIJU PLJAČKE DINAMA: Saborski zastupnik nam nije htio šutjeti o tome

Kontaktirali smo saborskog zastupnika MOST-a Marka Sladoljeva da nam prokomentira jasnu poruku udruge ‘Dinamo – to smo mi’ Milanu Bandiću

Počasni predsjednik Dinama, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ovog je vikenda u emisiji “Točka na tjedan” na N1 televiziji kod novinarke Anke Bilić Keserić istaknuo kako Dinamo zakon tjera na privatizaciju, što nikako ne odgovara istini i zbog toga je izazvao reakciju novoosnovane udruge “Dinamo – to smo mi”, koja traži od Bandića da objasni jasno zbog čega je on za privatizaciju Dinama. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Gradonačelniče, zašto pomažete u legalizaciji pljačke Dinama?!’

Upravo zbog toga kontaktirali smo saborskog zastupnika MOST-a Marka Sladoljeva da nam prokomentira jasnu poruku navijača Milanu Bandiću koji ga pitaju:

“Gradonačelniče, zašto pomažete nelegalnoj upravi u legalizaciji pljačke Dinama?! Tražimo od vas da nam objavite javni dogovor o privatizaciji između Dinama i Grada Zagreba”.

Sladoljev nam je to kazao sljedeće:

“Zašto Bandić pomaže nelegalnoj upravi u legalizaciji pljačke Dinama? Pa zato što očito ima osobnog interesa i zato što je povezan s tom ekipom”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Marko Sladoljev i nastavio:

Bandićeva ceremonijalna počasna uloga predsjednika kluba

“On se nikad kao počasni predsjednik kluba nije izjasnio ni oko optužnica čelnika Dinama. Znači, on je čitavo vrijeme šutio o tome, to znači da je prešutno odobravao njegova djelovanja. Jučer je Bandić javno rekao da on podržava Mamića i njegov rad”.

Bandić je svoju počasnu ulogu u Dinamu godinama definirao isključivo kao ceremonijalnu. Do prije godinu, dvije, bio je Mamićev najbolji javni prijatelj, glasni partner i prijatelj, viđalo ih se zajedno u medijima. No međutim, sad se Bandić odmaknuo od Mamića, barem kozmetički, za javnost… Ne vidi ih se više toliko zajedno, iako je očito da je on svom prijatelju još uvijek – pri ruci:

“Prije je to bilo puno javnije, a kad je gospodin Bandić postao nepopularan, onda je vidio da mu to politički šteti, pa sad prešutno odobrava Mamićev rad. Zanimljivo je to da Bandiću, kao počasnom predsjedniku Dinama, nije bilo čudno što je stadion Maksimir prazan i Dinamo ostvaruje vrlo malo prihoda od ulaznica i od rekvizita. Bandić bi sigurno trebao imati stav oko toga. Pogotovo on”, rekao je Marko Sladoljev.

Dijaboličan sustav

Optužno vijeće Županijskog suda 12. ožujka ove godine je dijelom prihvatilo optužnicu tužiteljstva u slučaju Agram, u kojem USKOK tereti zagrebačkog gradonačelnika, bivšeg predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića, poduzetnika Petra Pripuza te još 10-ak suokrivljenika za zloporabe vrijedne više od 25 milijuna kuna. Također, Mamić je do prije dvije, tri godine, velike novce davao Dinamu na godišnjoj razini, što je izazvalo sumnju javnosti, a sad kad se protiv Mamića vodi proces na Županijskom sudu u Osijeku, zatvorio je “pipu”. Međutim, ne do kraja, nešto još uvijek “kaplje”…

“Ti novci su prije bili veliki, a sad su ipak manji. On je to pravdao time da se zapravo financira omladinska škola, ali ono što je problematično u svemu tome je da su tu omladinsku školu preuzeli i menadžeri i da taj način, kojim grad Zagreb financira omladinsku školu, da se on ne vraća u gradsku blagajnu putem prodaje igrača kojim bi taj novac trebao pripasti Dinamu, nego menadžerima. To je jedan dijaboličan sustav u kojem Grad financira omladinsku školu koja je, istina, najbolja u Hrvatskoj, ali da Grad nema neke koristi pošto su svakojaki privatni menadžeri preuzeli te klince već kad su oni imali 15, 16 godina. Za očekivati je da će protiv Bandića ipak u potpunosti biti podignuta USKOK-ova optužnica. Ja sam u saboru već govorio da je meni nevjerojatno da ljudi koji imaju optužnice, onima kojima su one potvrđene, na neki način prodaju klub gradu na čijem čelu sjedi čovjek koji je također pod sumnjom za nelegalne radnje, od strane istražnih organa. Sve je, očito, puno optužnica kad se govori o njima. Vani u svijetu čovjeku kojem se potvrdi ikakva optužnica daje ostavku do pravomoćne presude. Vidite samo Platinija, on se maknuo iz Saveza, bez obzira što mu do kraja nije dokazana krivnja. Ali, to je stvar morala što, očigledno, u Hrvatskoj ne postoji”, zaključio je Marko Sladoljev.