BANDIĆ SE MALO ZANIO NAKON DINAMOVE POBJEDE: ‘Izrezat ćemo ga i otpeljati na Jakuševec, ako navijači tako kažu’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u četvrtak je poručio kako očekuje pismo iz Dinama u kojemu bi ga izvijestili o tome što žele sa stadionom, istaknuvši kako će on učiniti onako kako budu željeli.

“Ono što Dinamo i navijači budu htjeli, mi ćemo napraviti. Ako budu htjeli da to izrežemo i otpeljamo na Jakuševec i napravimo isti stadion tamo na istom mjestu veličine 25 do 30 tisuća ljudi, mi ćemo to napraviti. Ako budu željeli nešto drugo, onda ćemo to također zajedno napraviti”, odgovorio je Bandić na novinarsko pitanje vode li se kakvi “tihi razgovori” s Dinamom o gradnji novog stadiona.

Komentirao igru

Istaknuo je kako o tome očekuje pismo iz Dinama nakon uzvratne utakmice s norveškim Rosenborgom idući tjedan, dodavši kako je ponosan na sve što se trenutno događa u zagrebačkom nogometnom klubu, posebno na rezultat koji postiže.

“Bjelica je uštimao taj orkestar savršeno, nema više intervencija s klupe, nema cirkusa. Gledatelji su se vratili na stadion jer kazalište bez publike nije kazalište, stadioni bez publike nemaju svrhu jer se igra pred publikom. Ponosan sam i kao gradonačelnik i kao peti počasni predsjednik Dinama u povijesti kluba”, dodao je Bandić.

Nijedan pošteni Zagrepčanin neće biti kažnjen zbog odlaganja otpada

Bandić je potvrdio da Zagreb ima problema s otpadom, ali vjeruje kako će gradska Čistoća taj problem i riješiti. Najavljuje i kažnjavanje svih onih koji nepropisnu odlažu otpad po gradu, naglasivši da “nijedan pošteni Zagrepčanin neće biti kažnjen”.

“Zagreb će biti zadnji koji će napisati kaznu za svoje građane, ali da ćemo odvojiti žito od kukolja, to hoćemo. Kaznit ćemo one koji bi pod okriljem noći, a naći ćemo načina kako, trpali smeće u tuđe košare, a da građani umjesto njih plaćaju”, poručio je gradonačelnik kod spomenika svome prethodniku Većeslavu Holjevcu u povodu 102. obljetnice njegova rođenja.