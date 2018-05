BALOTELLI DVJEMA REČENICAMA RASPLAKO MNOGE: Je li ovo znak da se zločesti dečko talijanskog nogometa promijenio?

Lo so che è tardi lo so che ormai sei la.. ma sono convinto che la, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita ! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te #davideastori #forzaitalia🇮🇹 #grazieatuttivoi❤️⚽️

A post shared by Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) on May 28, 2018 at 2:54pm PDT