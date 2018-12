BALLON D’OR JE I DALJE TEMA RAZGOVORA: Je li Modrić uistinu najbolji nogometaš godine odgovorio je i veliki Andres Iniesta

‘Messijevo peto mjesto je uvreda’

Nogometna povijest pamtit će Andresa Iniestu kao jednog od najboljih veznjaka svih vremena, a Barcelonini navijači kao igrača koji im je dao najbolje godine karijere i bio kapetan momčadi koja je nizala uspjeha. S Iniestom u redovima tima, Barca je osvojila ‘more’ trofeja među kojima se svakako ističu četiri u Ligi prvaka i čak devet u španjolskom prvenstvu.

Bivši svjetski prvak i dvaput europski sa Španjolskom, danas 34-godišnjak koji nastupa za japanski Vissel Kobe, bio je dominantna figura u srednjem redu dugi niz godina. Svakako je jedan od onih koji spadaju među uzak krug igrača koji su se na vrhuncu karijere mogli boriti za nagradu najboljeg nogometaša svijeta, no ona je, kad god je on sam bio u konkurenciji (2010. na 2. mjestu, 2011. na 4., 2012. na 3.) otišla u ruke Lionela Messija.

Modrić – zasluženo

Nekadašnjeg suigrača iz Barcelone Iniesta smatra i danas najboljim na svijetu, dapače i najboljim svih vremena, no jedan je Iniesta od onih koji ne tvrde da je Ballon d’Or ove godine otišao u krive ruke, odnosno u vlasništvo Luke Modrića.

“Messi je najbolji svih vremena, nikada nisam vidio da itko radi ono što on radi, a svake godine nadmašuje moja očekivanja. Njegovo peto mjesto na popisu najboljih je uvreda, za mene je on iznad svih. No, bilo bi krivo reći da Modrićeva pobjeda nije zaslužena, on je imao sjajnu sezonu”, poručio je Iniesta, a prenosi Marca.