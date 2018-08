BADELJ PROGOVORIO O KALINIĆU I SVOJOJ RISKANTNOJ ODLUCI: ‘Kale je jedan od nas, ali je pogriješio’

‘Nikola je napravio grešku nakon koje jednostavno nema nazad’

Milan Badelj (29) prije nekoliko dana potpisao je svoj možda i posljednji veliki ugovor u karijeri. Veznjak Vatrenih, strijelac gola i vlasnik titule najboljeg igrača utakmice protiv Islanda na SP-u, u Lazio je stigao bez odštete i potpisao na 4 godine.

Dolazak u Lazio je pravi potez

Sjajna je to stvar za Badelja koji će tako igrati i dalje vrhunski nogomet, boriti se za vrh u jakoj ligi. U intervjuu za Jutarnji list Badelj je otvoreno govorio o jako riskantnoj odluci uoči Svjetskog prvenstva, ‘slučaju Kalinić’, novom klubu…

Milan Badelj has arrived in Rome and is ready to sign with Lazio. pic.twitter.com/eerEGHhHzy — Raffaele (@ItalianoCalcio) July 30, 2018

“Pisalo se svašta tijekom ljeta, no na to ne mogu niti želim utjecati. Činjenica jest da smo imali kontakte s nekoliko klubova koje ne bih spominjao, zbog respekta, ali i činjenice da mi ne treba takav marketing, da bi me na kraju “kupio” Lazio svojom prezentacijom, planom i vizijom koju su mi predočili. Uostalom, radi se kvalitetnoj ekipi, treneru, igraju atraktivno, napadački, traže gol više… uz činjenicu da ostajem u Italiji za koju sam posebno vezan, to su bili razlozi koji su me privukli”, kazao je Badelj. Govorio je i o riskantnoj odluci da kao slobodan igrač ide na SP…

“Svakako, rizik je postojao, i ne mogu lagati da mi to nije gdjekad prošlo glavom, ali nisam previše razmišljao o tome.”

‘Kale je jedan od nas’

Badelj nije mogao i nije htio izbjeći pitanje o Kaliniću, pojeranom Vatrenom, koga je izbornik poslao kući nakon prve utakmice s Nigerijom na SP-u…

“Ne želim izbjeći to pitanje: Kale i ja znamo se 15 godina. I on je izuzetno dobar i strahovito pošten dečko. A sa strane se teško može razumjeti cijela priča, najlakše je generalizirati. Tu također pričamo o egu… Da, Nikola je napravio grešku nakon koje jednostavno nema nazad. Prijelomna točka odnosa, crta. Ali da se razumijemo, Kale je jedan od nas, Kaletova je uloga u svemu ovome velika. Ne zaboravimo koliko nam je pomogao igrama i golovima tijekom kvalifikacija da uopće dođemo do Rusije. I o tome nema zbora”, istaknuo je Badelj.