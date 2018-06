Nikola Kalinić ima povijest sukoba i eskalacije nezadovoljstva u karijeri. O bivšem napadaču Vatrenih pričali smo s njegovim nekadašnjim trenerom Zoranom Vulićem

Odluka izbornika Zlatka Dalića da Nikolu Kalinića izbaci iz reprezentacije, promptno ga pošalje kući sa SP-a nakon i treće “odbijenice”, one poslije utakmice s Nigerijom u kojoj je, pak, odbio ući u igri zbog “bolova u leđima”, još uvijek trese hrvatsku sportsku javnost…

Uvijek će se pamtiti Kalinićev slučaj

Što je nagnalo nogometaša da svojim stavom i ponašanjem iznevjeri ideal reprezentacije, sebi stvori probleme, nađe se na stupu srama? Je li Kalinić zaista toliko sebičan da je na cjedilu ostavio suigrače usred turnira, zar nije razmišljao kakve posljedice njegov čin može imati po atmosferu u reprezentaciji, na njega osobno kao igrača tijekom daljnje karijere?

Jer, uvijek će ostati zapisano da je Nikola Kalinić jednom, negdje, potjeran iz kampa reprezentacije na SP-u, da se pobunio…

“Gledajte, ja zbilja poznajem Nikolu od malih nogu, trenirao sam ga individualno dvije, tri godine, trenirao sam ga i kao trener Hajduka, nikakvih problema s njim nikad nije bilo. Moram priznati kako me malo ovo iznenadilo”, kazao nam je u uvodu razgovora Zoran Vulić, Kalinićev bivši trener, proslavljeno ime hrvatskog nogometa:

‘On je dobar dečko, kvalitetan igrač, ali disciplina je jako bitna’

“On je dobar dečko, kvalitetan igrač, ali disciplina je sastavni dio nogometne ekipe, prema tome apsolutno izborniku Zlatku Daliću moramo dati za pravo u ovom trenutku za takvo nešto. No, smatram kako se sve trebalo napraviti da do ovog ne dođe. Jer, smo svi zajedno izgubili kvalitetnog igrača, reprezentacija je izgubila bitnu opciju, a dobila atmosferu koja nam nije potrebna prije Argentine.

Trebalo je s njim ranije razgovarati, ranije reagirati, jer zbilja je Kale dobar momak i odličan igrač, žao mi je što je do ovog došlo. No, disciplina je jedna od najvažnijih stvari u momčadi. Zato treba dati podršku gospodinu Daliću”.

Ovo se nikad, naime, nije dogodilo usred SP-a, tako je ispisana ružna stranica hrvatske reprezentativne nogometne povijesti. Oni koji bolje poznaju Nikolu govore kako se radi o sjajnom mladiću, dragom, pomalo samozatajnom i introvertiranom, ali kvalitetnom mladiću… Mladiću koji je očito već godinama ljut zbog, po njemu, nezasluženog statusa u reprezentaciji.

Bacio kapetansku traku, na sebe navukao bijes Torcide

On ima povijest sukoba. Kaliniću ovo nije prvi teški incident u njegovoj karijeri. Prije desetak godina navukao je bijes Hajdukovih navijača i to onih najgorljivijih na sjevernoj tribini.

Naime, Kalinić je ispred tadašnjeg trenera Roberta Jarnija, nezadovoljan odlukom da ga rano vadi iz igre, već u 20-oj minuti susreta, uz urlike bacio kapetansku traku Hajduka treneru pod noge. Navijači su mu kasnije oprostili taj gaf, ali sve je ostalo upamćeno…

Također, Kalinić se bunio i za vrijeme svojih igračkih dana u Blackburnu, u Engleskoj. Kale nije bio zavodoljan statusom koji ima kod tadašnjeg trenera Stevea Keanea, nije bio zadovoljan nogometom kakav je igrao Keane i zahtjevao je odlazak. Na kraju je završio u Dnjipru za koji je zabijao i u finalu Europske lige.

Završio na tribinama zbog konflikta s Gattusom

Prošla sezona u dresu Milana za njega bila je stresna, turbulentna. Zabio je samo 6 golova u svim natjecanjima, 2.235 minuta je odigrao nastupivši u 41 utakmici za Rossonere, čime nije zadovoljan. Frustracija je došla do te mjere da je prije dva mjeseca završio i na tribinama zbog verbalnog konflikta s trenerom Gattusom…

“Je, istina, normalno da igrač koji ne igra da se ljuti. To je normalno, to je prirodno, ne bi bilo prirodno da je u toj situaciji zadovoljan. No, on je igrač u godinama, iskusni nogometaš i ne mogu mu opravdati ovaj potez, ali znate, u nekim situacijama svi reagiramo krivo, poslije nam je žao i ne bi htjeli reagirati. Prema tome, mislim da je ovaj problem trebalo osjetiti i popričati s njim. Normalno je da ćete vi kao trener odmah reagirati nakon prvog puta, razgovarati s njim. Jer, ovo se u kratkom vremenu dogodilo dva puta.

U tom segmentu mislim kako se sve moglo spriječiti. Zeznuo je, u redu, to nije sporno, ali moglo se to spriječiti. Razgovorom, sve se može riješiti razgovorom, pogotovo ako se zna da mu to nije prvi puta. Jer, on je zbilja dobar momak. Tih, samozatajan, možda on svoje nezadovoljstvo ne zna pokazati, teško ga je pročitati i onda kad je kraj, kad dođe do kraja, onda on eksplodira. Smatram kako se uz jednu dobru riječ s njim moglo. Svi smo mogli profitirati. Ne znam, možda su popričali s njim, nisam upućen sad tako duboko, teško mi je komentirati taj detalj, ali šteta što se to dogodilo”, kaže Vulić.

‘Priče su da je Kalinić zbog neposlušnosti završio u Šibeniku’

Spominjala se i priča kako ga je upravo Zoran Vulić potjerao iz Hajduka na posudbu u Šibenik 2007. godine…

“Sad ste me povukli za jezik. Gledajte, Kalinić je u moje doba tek počinjao igrati, ulazio je u momčad, bio je neosporna kvaliteta. U tom trenutku, klub je doveo Antu Rukavinu i onda je Kale otišao u Šibenik. To je bila neka veća politika o kojoj ja sad ne bih htio pričati. On s tim nema nikakve veze, nikakve neposlušnosti, niti ljutnje kao što mi se pripisuje. Apsolutno stojim iza toga, to su bile neke veće instance”, zaključio je Zoran Vulić.