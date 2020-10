Babić će se u nedjelju suočiti s irskim teškašem Niallom Kennedyjem, a u istoj će priredbi sudjelovati i hrvatski teškaš Marko Čalić borit će se protiv Joshue Buatsija

Hrvatski profesionalni boksač Alen Babić nakon svoje je posljednje pobjede prozvao Filipa Hrgovića i pozvao ga da se obračuna s njim u ringu. borba je to koju bi mnogi, pogotovo u Hrvatskoj, voljeli vidjeti, ali jako je teško da će se dogoditi.

Razloga je puno, oba borca mogli bi puno izgubiti u ovoj borbi, pogotovo Hrgović, a oglasio se i Filipov promotor Nisse Sauerland koji je rekao kako Babić nema pravu namjeru boriti se s najboljim hrvatskim boksačem.

“Mislim da Alen to koristi kao neku vrstu spina. Filip je veliko ime i sad svi misle: ‘Ajme, ovaj tip je lud, on se hoće boriti s Filipom Hrgovićem’. Mislim da tu nema prave namjere i da je to borba u kojoj ne bi bilo nikakve koristi za Hrgovića“, rekao je Sauerland u razgovoru za Boxing Social.

No Babić mu nije ostao dužan i uslijedio je brz i snažan verbalni kroše.

“Sauerland treba ‘promijeniti svog dilera’, govori gluposti. Ja ga čak i ne znam, tko je dovraga Sauerland. Hrgović se nedavno borio s čovjekom koji je 600. i neki, a ja se borim s borcem koji je 100. i nastavlja govoriti kako sam ja beznačajan”, rekao je Babić u intervjuu za Večernji list.

Babić će se u nedjelju suočiti s irskim teškašem Niallom Kennedyjem, a u istoj će priredbi sudjelovati i hrvatski teškaš Marko Čalić borit će se protiv Joshue Buatsija.

Buatsi je 14. boksač svijeta u poluteškoj kategoriji, dok je Hrvat na 155. mjestu, no neka vas to ne zavara. Čalić nije još upisao niti jedan poraz u profesionalnom boksu i ovom pobjedom ušao bi u 20 najboljih u svojoj kategoriji. Taj ćete boksački spektakl moći pratiti na RTL televiziji.