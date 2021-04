U utakmici 31. kola Bundeslige Mainz je iznenadio Bayern i pokvario mu priliku da već ovu subotu osiguraju Naslov prvaka.

Bavarce je šokirao Burkardt golom već u trećoj minuti nakon velike pogreške vratara Manuela Neuera. Golu je kumovala i ne baš najbolja reakcija Bayernove obrane. Ovdje pogledajte Neuerov kiks kod prvog gola.

Bayern Munich would have won the Bundesliga with a win over relegation-threatened Mainz today 🏆

FT: Mainz 2-1 Bayern 😵 pic.twitter.com/B4P8yB9LvK

— Goal (@goal) April 24, 2021