ATLETICO DOVEO ZVUČNO POJAČANJE UOČI VAŽNE UTKAMICE: Geoffrey Kondogbia stigao iz Valencije, jedva su čekali da ga se riješe

Atletico Madrid pojačao se sa veznjakom Geoffreyem Kondogbiom iz Valencije, potvrdio je klub iz Madrida.

Veznjak iz Centralnoafričke Republike bio je u vrlo lošim odnosima s upravom Valencije, koja je jedva dočekala da ga proda. Atletico je tražio zamjenu za Thomasa Parteya, kojeg su prodali Arsenalu za 50 milijuna eura, a 27-godišnji Kondogbia je bio idealan izbor s obzirom da igra u Primeri, pa pravila dopuštaju prijelaz.

🔴⚪ #WelcomeKondogbia

Agreement with @valenciacf_en over the transfer of Geoffrey Kondogbia. The midfielder has signed a contract until 2024.

🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/AbUJpbFuZJ

— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 3, 2020