ATALANTINE SKANDALOZNE CIJENE ULAZNICA ZA NAVIJAČE DINAMA NA SAN SIRU: Bolje sjednite jer ćete pasti u nesvijest kad ovo vidite

Dinamovi navijači Bad Blue Boysi spremaju invaziju na Milano, točnije na kultni San Siro. U tom najskupljem gradu u Italiji, odnosno najbogatijoj regiji u toj zemlji (Lombardiji), 26. studenoga Plavi igraju utakmicu 5. kola skupine C Lige prvaka protiv Atalante. Bit će to ključna utakmica za proljeće u Europi, jer u posljednjem kolu u Maksimiru gostuje moćni Man City, pa je teško i iluzorno očekivati da se Modri vade i love osminu finala Lige prvaka (kao i proljeće u Europi) u tom dvoboju.

Atleti Azzurri d’Italia se obnavlja

Atalantin dom u Bergamu, Stadio Atleti Azzurri d’Italia, se obnavlja pa će Dinamo grati na mitskoj Giuseppe Meazzi. U tijeku su pripreme Boysa za to gostovanje, pa se tako već gledaju i cijene ulaznica. A one su do sada bile paprene. Naime, Atalanta na San Siru prodaje 35 tisuća ulaznica, dakle teoretski bi za BBB i ostale navijače moglo biti i 3500 mjesta na raspolaganju za gostujuću tribinu na San Siru, ali ta informacija tek treba postati javna i službenu će objaviti GNK Dinamo kada se u trokutu Uefa-Atalanta-Dinamo odluči o broju gostujućih navijača koji smiju na stadion.

Atalanta ističe cijenu od 60 eura za dinamovce

Uefa je ovog ljeta odlučila da cijene ulaznica za gostujuće navijače u Ligi prvaka ne smiju biti skuplje od 70 eura, a Atalanta na svojoj službenoj web stranici ističe cijenu od 60 eura, ali i to je, naravno, podložno promjenama organizatora. Preračunato u kune, to bi značilo da će ulaznica za Dinamo u Milanu koštati čak 446,15 kuna.

Puno previše, ako se uzme u obzir prosječna platežna moć u Hrvatskoj, odnosno standard. No, ne sumnjamo da će Boysi u velikom broju doći u Milano kako bi pružili podršku plavim lavovima. Vrijedi spomenuti kako je Modrima potreban još samo bod kako bi prezimili u Europi i na proljeće igrali Europsku ligu, a u igri je i za osminu finala Lige prvaka, fazu elitnog natjecanja u kojoj Dinamo nikad nije igrao.