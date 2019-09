ATALANTA SRUŠILA ROMIN FANTASTIČAN NIZ U KALINIĆEVOM DEBIJU: Pašalić asistent u iznenađujućoj pobjedi

Roma je posljednji poraz u svim natjecanjima upisala u ožujku prošle godine kada je na Olimpicu izgubila od Napolija sa 1:4

U susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je na stadionu Olimpico pobijedila Romu sa 2:0 nanijevši prvi poraz rimskom sastavu u posljednjih 20 utakmica.

Bila je to treća Atalantina gostujuća pobjeda ove sezone u talijanskom prvenstvu, dok je Roma upisala prvi poraz ove sezone nakon dvije pobjede i dva remija.

Pobjedu Atalanti, koja je u Ligi prvaka teško stradala na stadionu Maksimir izgubivši od Dinama, donijeli su Duvan Zapata (70′) i Marten de Roon (90′). Nizozemcu je za drugi gol asistirao Mario Pašalić. Mladi hrvatski veznjak je ušao u igru samo dvije minute ranije.

Kalinićev debi

Za Romu je od 76. minute zaigrao Nikola Kalinić kojem su to bile prve minute u Serie A u dresu rimskog kluba. Dvije minute nakon ulaska u igru Kalinić je imao sjajnu priliku za izjednačenje, no njegov udarac obranio je Pierluigi Gollini. Bio je to prvi nastup bivšeg hrvatskog reprezentativca u talijanskoj Serie A.

Roma je posljednji poraz u svim natjecanjima upisala u ožujku prošle godine kada je na Olimpicu izgubila od Napolija sa 1:4. Nakon toga je nanizala 12 pobjeda i sedam neodlučenih rezultata.

Atalanta je ovom pobjedom skočila na treće mjesto sa 10 bodova, tri manje od Juventusa i dva manje od Intera koji ima i utakmicu manje.