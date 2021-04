ATALANTA IZBILA NA DRUGO MJESTO TALIJANSKOG PRVENSTVA: Pašalić i društvo utrpali pet komada Mihajlovićevoj Bologni

Atalanta sada ima 68 bodova, 11 manje od vodećeg Intera

Nogometaši Atalante izbili su na drugo mjesto ljstvice talijanskog prvenstva uvjerljviom 5-0 (2-0) domaćom pobjedom protiv Bologne u susretu 33. kola.

Atalanta je povela sredinom prvog poluvremena kada je Muriel u 22. miniti sjajno petom proigrao strijelca Malinovskog. Na 2-0 povisio je Murile iz kaznenog udarca u 44. minuti, a sve dvojbe oko pobjednika riješili su Freuler u 57. i Zapata u 59. minuti. Konačnih 5-0 postavio je Mirančuk u 73.

Mario Pašalić i Boško Šutalo ostali su na klupi Atalante koja sada ima 68 bodova, 11 manje od vodećeg Intera, ali dva više od trećeg Juventusa i četvrtog Milana koji ima utakmicu manje.

Minimalna pobjeda Intera protiv Verone

Ranije u nedjelju je Intera napravio još jedan korak do osvajanja 19. naslova prvaka Italije minimalnom 1-0 (0-0) pobjedom protiv Verone. U izjednačenoj utakmici presudio je pogodak Darmiana u 76. minuti nakon brzog protunapada i lucidnog proigravanja Eriksena. Marcelo Brozović igrao je za Inter do 79., a Ivan Perišić do 65. minute, dok su Ivor Pandur i Nikola Kalinić ostali na klupi Verone koju vodi Ivan Jurić.

Juventus je igrao 1-1 na gostovanju kod Fiorentine. U Firenci je Fiorentina povela iz kaznenog udarca zbog igranja Rabiota kojega je u 29. minuti realizirao Vlahović, a na 1-1 poravnao je Morata odmah po polasku u drugo poluvrijeme sjajnim udarcem iskosa s desne strane. Fiorentina je ovim bodom stigla do učinka od 34 boda te se nalazi na 14. mjestu, sa samo tri boda više od Beneventa koji se nalazi u zoni ispadanja.