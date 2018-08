ASTANA – DINAMO 0-2: Modri na krilima Olma porazili Kazahstance i napravili veliki korak prema playoffu

Dinamo je došao blizu da preskoči još jednu prepreku prije odlučujeg sraza za ulazak u Ligu prvaka

Nogometaši Dinama pobijedili su u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka u gostima kod kazahstanske Astane s 2-0 (1-0) i stekli veliku prednost pred uzvrat za sedam dana na Maksimiru. Golove su za Dinamo postigli Mario Budimir (39) i Dani Olmo (85).

Odrađen velik dio posla

Hrvatski prvak je obavio veliki dio posla na umjetnoj travi stadiona u Astani, zabili su dva gola, a nisu primili nijedan, pri čemu je Dinamova obrana odigrala vrlo dobru utakmicu. Dinamo je u prvom dijelu izdržao sve napade Astane, a poveli su iz jednog jedinog smislenijeg i opasnijeg napada u 39. minuti, dok je u drugom dijelu momčad Nenada Bjelice je dominirala i iz tri velike prilike iskoristila još jednu za veliku pobjedu nad klubom koji ima bolji europski koeficijent.

Poveli u prvom dijelu

Prvu veliku priliku na utamici imali su domaćini kada je u 9. minuti Mađar Kleinheisler iz slobodnog udarca iskosa skoro iznenadio vratara Zagorca, ali je pogodio vanjski dio vratnice. Dinamo u prvom dijelu nije ozbiljnije zaprijetio domaćinima, koji su u 38. minuti opet imali dobru šansu, ali je Srbin Rukavina iz blizine pucao pored vrata. No, u 39. minuti Dinamo je poveo u svojoj prvoj opasnijoj akciji nakon što je Španjolac Olmo prošao braniča Aničića i pronašao slobodnog Marija Budimira, koji neometan u padu s desetak metara pogađa mrežu.

Olmo briljirao

Tek što je počelo drugo poluvrijeme opasan udarac je uputio Hajrović, no vratar Astane Erić je obranio. U 55. minuti Dinamo je imao ogromnu priliku za drugi gol, kontru je povukao Gavranović, koji je ušao umjesto strijelca Budimira, a švicarski Hrvat je pravovremeno uposlio Olma, koji puca u istrčalog Erića. U 70. minuti Zagrepčani su propustili još jednu priliku, opet nakon dobro izvedene kontre Hajrovića i Olma, lopta je došla do Gavranovića čiji šut brani Erić, koji još jednom spašava Kazahstance. No, niti Erić nije pomogao u 85. minuti kada je Olmo s 20 metara pogodio sami kut vrata Astane za veliku prednost Dinama. U 89. minuti je pokušao Gavranović škaricama.

Ukoliko prođe Astanu, Dinamo u zadnjem kolu kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka čeka švicarski Young Boys.

UŽIVO: ASTANA – DINAMO 0-2

ASTANA: Erić – Šomko, Aničić, Postnikov, Rukavina – Mužikov, Kleinheisler, Maevskij – Henrique, Tomasov – Kabananga

DINAMO: Zagorac – Leovac, Theophile-Catherine, Dilaver, Stojanović – Ademi – Oršić, Gojak, Olmo, Hajrović – Budimir

KRAJ UTAKMICE

90′ Pet minuta sudačke nadoknade.

87′ Navijači Astane polako napuštaju stadion.

84′ GOOOOOOL! Nakon asistencije, Olmo je i zabio! Dinamo je na pragu pobjede!

82′ Mijenja i Dinamo posljednji put na utakmici, ulazi Kadzior, a izlazi Izet Hajrović.

80′ Posljednja promjena kod Astane, izlazi Tomasov, a ulazi Murtazajev. Pojačava napada Astana.

79′ Zabila je Astana, ali pogodak je poništen zbog prekršaja u napadu.

78′ Astana nikad još nije izgubila utakmicu u kvalifikacijama za Ligu prvaka na domaćem terenu, Dinamo je blizu prave senzacije.

75′ Veliki promašaj Astane, Zagorac je zaplivao nakon kornera i samo zbog promašaja Marina Aničića sada nije 1:1.

74′ Pokušao je Dinamo centaršutom, ali nije Gavranović uspio doći do lopte.

71′ Žuti karton za Amera Gojaka.

70′ Velika gužva pred golom Astane, nekoliko pokušaja igrača Dinama, ali sve je obranio Erić koji drži Astanu na životu.

66′ Pokušao je Kleinheisler centaršutom, ali svi napadači Astane kasnili su na tu loptu.

63′ Opet mijenja Dinamo, izlazi Arijan Ademi, a u igru će Ivan Šunjić. Kod Astane izlazi Kabananga, a ulazi Janga.

62′ Nakon kornera koji je izveo Oršić pokušao je glavom Thephile Catherine, ali nema pogotka.

60′ Pokušao je Oršić, ali udarac odlazi preko vrata.

58′ Leži na terenu Marin Aničić i čini se da će Astana biti prisiljena na promjenu.

55′ Sjajno se Gavranović oslobodio čuvara i povukao kontru, ali Olmo nije uspio završiti akciju.

52′ Pojačava pritisak Astana, djeluje konkretnije u drugom poluvremenu u čvršće ulaze u duele.

50′ Žuti karton za Maevskog.

47′ Kod Astane je izašao Mužikov, a ušao Oliveira.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme, Dinamo je napravio izmjenu, u svlačionici je ostao Budimir, a ušao je Gavranović.

45′ Poluvrijeme!

43′ Žuti karton za Petra Stojanovića.

40′ GOOOOOOL!!! Dani Olmo je jednim potezom izbacio skoro cijelu obranu Astane, a Budimir je to lako pospremio za vodstvo!

https://cc.sporttube.com/25f127d5-761e-4fba-86a8-f3b87dd85e47

37′ Sjajna akcija Astane, centaršut Kleinheisler pao je iza leđa Dinamove obrane gdje se našao Rukavina koji nije uspio zabiti.

36′ Žuti karton dobio je Izet Hajrović.

35′ Dosad smo na utakmici mogli vidjeti puno trke i duela, ali ne i previše kvalitetne igre.

31′ Nakon sjajnog centaršut Tomasova u prilici se našao Aničić, ali bio je u zaleđu.

28′ Odličan pokušaj Tomasova obranio je Zagorac, ali i da nije, ne bi bilo pogotka jer je jedan od igrača Astane ranije igrao rukom.

25′ Veliku pogrešku napravio je Catherine u svom kaznenom prostoru, ali brzo je osvojio loptu i ispravio pogrešku. Opasno je živio Dinamo.

23′ Lijepo izrađen napad Astane završava nepreciznim centaršutom Rukavine.

19′ Igra se s dosta prekida i zasad nema prave prijetnje ni sa jedne, ni sa druge strane.

16′ Budimir je zamalo osvojio loptu u protivničkom kaznenom prostoru, ali ipak radi prekršaj u napadu.

14′ Centaršut Oršića mirno je pokupio Nenad Erić i otklonio opasnost.

11′ Pokušao je Theophile – Catherine dugom loptom, ali siguran Antonio Rukavina.

8′ Kleinheisler je pokušao iz slobodnog udarca zaprijetiti vratima Dinama i pogodio stativu!

5′ Opalio je preko vrata Tomasov, prvi pokušaj Astane na utakmici.

3′ Dani Olmo je pokušao centaršutom, ali odbijenu loptu lako kupi vratar Astane.

1′ Počela je utakmica!