Liverpool postavio ultimatum: Arne Slot mora ovo napraviti ili će dobiti otkaz

Samo nekoliko mjeseci nakon što je Liverpool odveo do dvadesetog naslova prvaka Engleske u svojoj debitantskoj sezoni, nizozemski stručnjak Arne Slot nalazi se na rubu otkaza. Ono što je započelo kao manja kriza rezultata, pretvorilo se u potpunu katastrofu koja prijeti urušavanjem cijelog projekta na Anfieldu. Uprava kluba, predvođena grupacijom Fenway Sports Group (FSG), navodno je izgubila strpljenje i postavila jasan ultimatum menadžeru: rezultati se moraju drastično popraviti do Nove godine ili će doći do smjene na kormilu.

Iako službenog priopćenja o ultimatumu nema, izvori bliski klubu sugeriraju da je "tihi rok" zapravo puno kraći. Neki insajderi tvrde da Slot ima samo tri utakmice da spasi svoj posao. Atmosfera oko kluba postala je toksična, a povjerenje navijača, koji su ga još ljetos slavili kao heroja, rapidno kopni.

Ultimatum Fenway Sports Groupa: Odbrojavanje je počelo

Prema informacijama koje dolaze iz engleskih medija, vlasnici Liverpoola odlučili su pružiti Slotu još jednu, vjerojatno posljednju priliku. Iako FSG povijesno njeguje strpljenje s menadžerima, trenutna situacija smatra se alarmantnom. Poruka iz vrha kluba je jasna – proces izgradnje momčadi se poštuje, ali ne pod cijenu potpunog rezultatskog kolapsa.

Uprava želi vidjeti jasne znakove oporavka prije zimskog prijelaznog roka. Ako se trend poraza nastavi, siječanj bi mogao donijeti ne samo nove igrače, već i novog trenera.

Anatomija krize: Od prvaka do sredine tablice

Statistika Liverpoola u tekućoj sezoni 2025./26. je poražavajuća. Momčad koja je prošle sezone dominirala Premier ligom, sada je izgubila šest od posljednjih sedam prvenstvenih utakmica. Ukupno gledajući sva natjecanja, "Redsi" su upisali osam poraza u zadnjih jedanaest susreta.

Ponižavajući domaći poraz od Nottingham Foresta rezultatom 0:3 bio je kap koja je prelila čašu. Taj susret ogolio je sve slabosti Slotovog sustava – momčad je izgledala bezidejno, sporo i taktički nedorečeno. Liverpool se trenutno nalazi u donjem dijelu ljestvice, s dvoznamenkastim bodovnim zaostatkom za vodećim Arsenalom, a snovi o obrani naslova praktički su rasplinuti već u studenom.

Problem nije samo u rezultatima, već i u načinu na koji Liverpool gubi. Obrana, koja je nekoć bila granitna, sada propušta golove sa svih strana. Ove sezone primili su već 18 golova u 11 ligaških utakmica, a posebno zabrinjava podatak o ranjivosti na duge lopte i prekide.

Taktički raspad i promašena pojačanja

Analitičari Sky Sportsa ističu kako je Slotova momčad postala predvidljiva. Protivnici su shvatili da Liverpool ne može kvalitetno braniti duge lopte – Brentford je, primjerice, uputio čak 64 direktna dodavanja, preskačući vezni red i stvarajući kaos u obrani Virgila van Dijka i Ibrahime Konatea. Slot je i sam priznao ovu slabost, izjavivši kako njegova momčad gubi previše duela i drugih lopti.

Dodatni uteg oko vrata menadžera su ljetna pojačanja. Klub je uložio preko 400 milijuna eura u rekonstrukciju momčadi, dovodeći zvijezde poput Alexandera Isaka i Floriana Wirtza. Međutim, njihov učinak je ravan nuli. Isak se još uvijek nije upisao u strijelce u ligi, dok Wirtz djeluje izgubljeno u fizički zahtjevnom ritmu engleskog nogometa. Čini se da je drastična promjena kadra, unatoč osvojenom naslovu, narušila kemiju u svlačionici. Odlazak nekih senatora i dolazak skupih pojačanja koja se nisu prilagodila stvorili su disbalans kojeg Slot ne uspijeva ispraviti.

Što pišu britanski mediji?

Britanski tisak ne štedi nizozemskog stručnjaka. Medijski prostor preplavljen je analizama koje situaciju opisuju kao "potpuni kaos". Bivši igrač Liverpoola, Dietmar Hamann, izjavio je kako Slot mora pobijediti u sljedeće dvije utakmice ili će njegova vladavina na Anfieldu biti naglo prekinuta. Hamann ističe kako momčad ne pokazuje zajedništvo koje ju je krasilo prošle sezone te da igrači djeluju kao skupina pojedinaca, a ne kao tim.

Još radikalniji je Wayne Rooney, koji smatra da Slot mora povući drastične poteze, uključujući izbacivanje Mohameda Salaha iz početne postave, jer Egipćanin, prema njegovom mišljenju, ne doprinosi dovoljno u defenzivnim zadacima. Punditi su složni u ocjeni da je Slot izgubio taktičku bitku i da se Liverpool pretvorio u momčad protiv koje svi žele igrati.

