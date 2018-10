ARMADA NE POPUŠTA, BIŠĆAN JE I DALJE PERSONA NON GRATA: ‘I dalje nam je neprihvatljiv’

‘Nikad zaboraviti, nikad oprostiti! Igore, odlazi’

Najžešći navijači Rijeke Armada i dalje ne popuštaju oko Igora Bišćana i njegovo dolaska na klupu Rijeke. Razlog zbog kojeg je Armada dočekala Bišćana na nož nije zato što je poznati igrač i navijač suparničkog Dinama. Jer teško je i pobrojiti sve igrače i trenere koji su u povijesti iz tog kluba dolazili u Rijeku i obrnuto, pa riječki ultrasi nisu tako reagirali.

Bišćan se ispričao navijačima

Armada mu jednostavno ne može oprostiti što im se, kao igrač Dinama, zamjerio slaveći gol pred njihovim očima držeći se za međunožje…

“Nikad zaboraviti, nikad oprostiti! Igore, odlazi!! Prvaci 98./99.!!!”, poruka je i službeni stav Armade. Igor Bišćan ispričao se navijačima zbog neprimjerenog ponašanja otprije 19 godina. No, navijači Rijeke i dalje ga ne žele na klupi voljenog kluba, bez obzira što im on govorio…

‘Klub ne smije donositi rješenja preko noći’

“Uvijek sam za to da se daje prilika mladim i perspektivnim trenerima u našem klubu, no Bišćan nam je neprihvatljiv zbog prijašnjeg ponašanja. Klub ne smije donositi rješenja preko noći, trebalo je pričekati do kraja polusezone kako bi se pronašao novi trener, a ne ovako donijeti odluku i izabrati ishitreno. Nije potrebno stvarati animozitet između kluba i vlastitih navijača”, rekao je za Narodni radio Dejan Božić, predsjednik kluba navijača Armade, i naglasio da će se teško pronaći dostojna zamjena za slovenskog stručnjaka koji je na klupi Rijeke proveo pet i pol godina i zlatnim slovima ostavio svoj pečat u povijest kluba…

“Keka nitko ne može zamijeniti po autoritetu i trofejima. Međutim, vrijeme će pokazati tko je u pravu, navijači ili uprava”, istaknuo je Božić.