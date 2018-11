ARGENTINSKA LEGENDA I BIVŠI DINAMOV TRENER: ‘Očekujem Dinamovo proljeće, a pozove li me klub sigurno dolazim’

‘Očekujem da se Dinamo plasira u sljedeću fazu te da na proljeće igra nokaut-utakmice Europske lige’

Davno je to bilo, 1999. godine, kad je na klupi Dinama sjedio Osvaldo Ardiles, legendarni nogometaš Tottenhama i član argentinske reprezentacije koja je 1978. osvojila Svjetsko prvenstvo.

I on je jedan od trenera koji su hvatali europsko proljeće s maksimirskim klubom, no i on je ostao kratak te sezone 1999/2000. Započeo je bodom nakon 0-0 na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda, uzeo tri golovima Rukavine i Šokote (dva) protiv Sturma na Maksimiru u 3. kolu, a skupio je ih je Dinamo ukupno šest nakon što je u posljednoj utakmici po skupinama odigrao 2-2 kod Marseillea (strijelci su bili Mujčin i Mikić). Tu je posljednju utakmicu vodio Marijan Vlak, Ardiles je iz kluba otišao nakon domaćeg poraza od Uniteda (1-2).

‘Mogli smo proći’

Sjeća se tih vremena, a prisjetio ih se u razgovoru za Sportske novosti.

“O, da… Jako se dobro sjećam tih utakmica. Imali smo sjajnu momčad sa sjajnim igračima. Utakmica s Manchester Unitedom na Old Traffordu, koji je bio prvak Europe godinu prije, bila je iznimno dobra, ali i strahovito teška. Ogroman uspjeh bilo je odigrati neodlučeno na Old Traffordu. Ali, vjerujte, još više se sjećam one utakmice koju smo nakon Manchester Uniteda igrali u Zagrebu protiv Marseillea, koju smo izgubili s 1-2. Bili smo mnogo bolji, imali smo ogroman broj šansi, do pred kraj utakmice bilo je 1-1, a onda smo primili pogodak i izgubili. Bio sam jako razočaran. Kad se sjetim tih vremena, mogu kazati da sam i dan-danas oduševljen što sam imao priliku voditi tako veliki klub kao što je Dinamo u Ligi prvaka. Ali isto tako sam tužan što nisam imao priliku posao odraditi do kraja te se plasirati u europsko proljeće. Mislim da smo mogli proći.”

Upoznat je sa situacijom u Dinamu

Ardiles je danas ambasador Tottenhama. I upućen u zbivanja u europskom nogometu pa tako i u ono što se zbiva u Maksimiru.

“Prvo, iskrene čestitke Dinamu, svim ljudima u klubu i oko njega. Znam dobro koliko Dinamo znači svojim navijačima u gradu Zagrebu, ali i ostalima u Hrvatskoj. Očekujem da se Dinamo plasira u sljedeću fazu te da na proljeće igra nokaut-utakmice Europske lige. Do sada su igrali odlično, a osim današnje utakmice, imaju još dvije meč-lopte, tako da duboko vjerujem da će uspjeti.”

Kaže da nema savjet za Dinamove nogometaše koji ‘su pokazali da mogu pobjeđivati u serijama, da su jaki, prepuni samopouzdanja i snage’ i vjeruje da mogu ‘odraditi posao do kraja’. Ne iznenađuju ga upisane pobjede protiv Fenerbahčea i Anderlechta.

Spreman je doći

“Zašto ne bih očekivao? Dinamo je, tako ga ja pamtim, bio uvijek sjajno organiziran klub koji je u momčadi imao velike igrače. Zato nisam bio nimalo iznenađen kad su pobijedili Fenerbahče i Anderlecht. O Dinamu se sve zna, svuda u Europi, to je veliki klub i nije nikakvo čudo kad pobjeđuju respektabilne europske suparnike.”

Ardiles je za Zagreb i dalje vezan lijepim uspomenama i uvjeren da će opet u njega doći. Ako će dobiti pozivnicu za dolazak na Dinamovu prvu proljetnu utakmicu, za koju smatra da ne postoji razlog da se ne dogodi, on će ju, kaže, prihvatiti.

“Bio bih oduševljen pozivom, naravno da bih došao, to je sigurno!”, poručio je za kraj.