Argentinci su u srijedu izašli na ulice Buenos Airesa zahtijevajući pravdu za Diega Maradonu, nakon što istraga o uzroku njegove smrti još nije dala nikakve odgovore.

“Nije umro, ubili su ga,” poručili su s prosvjeda ispred Obeliska u Buenos Airesu gdje su njegovi navijači mahali zastavama i pjevali pjesme u znak poštovanja prema “malom zelenom”.

Na skupu su bile i bivša Maradonina supruga Claudia Villafane i dvije njegove kćeri, Dalma i Gianinna. “Pravda za Diega”, “Želimo suđenje i kažnjavanje krivih,” bili su neki od transparenata.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, koji u Argentini ima gotovo božanski status unatoč dugim borbama s ovisnošću o drogama i alkoholu, umro je 25. studenog prošle godine.

Kao službeni uzrok još uvijek stoji zatajenje srca, ali istraga koja bi to trebala potvrditi ili opovrgnuti i dalje traje. Njegova obitelj vjeruje da je preminuo zbog loše brige doktora i njegovih pomoćnika.

Uzrok Maradonine smrti istražuje tužiteljstvo San Isidra, a trenutno je optuženo sedam osoba. Prema pisanju argentinskih medija pod istagom su njegov doktor Leopoldo Luque, psiholog Carlos Diaz koji je imao terapije s Maradonom prije smrti, te medicinske sestre Dahiana Gisela Madrid i Ricardo Almiron…

