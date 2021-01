APSOLUTNI TRANSFER GODINE: Trebao je ići kod Modrića i ekipe, ali ponajbolji napadač svijeta karijeru nastavlja na neočekivanom mjestu

Renomirani The Athletic tvrdi kako bi se transfer mogao realizirati za pola godine, odnosno, u ljetnom prijelaznom roku

Mjesecima se već nagađa kako bi ponajbolji mladi napadač svijeta, Norvežanin, Erling Braut Haaland mogao u sljedećih godinu dana napustiti Borussiju Dortmund i kako bi karijeru mogao nastaviti u jednom od najvećih klubova svijeta. Najviše se spekuliralo oko Real Madrida, što je nekako i logično jer kraljevskom klubu kronično nedostaje golgeter, a Haalandu bi to bio zaista velik korak naprijed u karijeri.

Međutim, renomirani The Athletic tvrdi kako bi se transfer mogao realizirati za pola godine, odnosno, u ljetnom prijelaznom roku i kako bi Haaland mogao preseliti u Englesku. Naime, tvrde kako je Chelsea počeo intenizvno raditi na dovođenju mlade zvijezde i kako to planira napraviti znatno prije predviđenog roka.

Naima, postoji kvaka s Haalandovim ugovorom. Norvežanin ima ugovor s BVB-om do 2024. godine, ali od ljeta 2022. godine aktivira mu se odštetna klauzula u visini od 75 milijuna eura. No, do tada ga BVB ima pravo prodati po kojoj god cijeni želi, dakako ako se u međuvremenu javi klub koji je spreman isplatiti ih.

Imaju plan

The Athletic tvrdi kako će Chelsea sigurno krenuti s ponudom od 75 milijuna eura, ali odmah valja naglasiti kako će BVB tražiti puno više, možda čak i dvostruko jer Haalandov agent nije bilo tko, već notorni Mino Raiola, s kojim je veoma teško dogovoriti sve detalje ugovora i koji je nadaleko poznat po tome da isisava svaki mogući cent iz klubova.

Pitanje je također i koliko će točno Chelsea imati budžeta na raspolaganju jer su se prošlog ljeta dobro istrošili. Potrošili su 247 milijuna na ulazne transfere i doveli su neke od najboljih mladih igrača današnjice, poput Kaija Havertza, Tima Wernera, Bena Chilwella…

Ono što će Chelsea sigurno trebati obaviti prije dovođena Haalanda jest provesti veliku čistku u svlačionici. Spominje se za sada prodaja Antonija Rudigera, Jorginha, Marcosa Alonsa, Rossa Barkleya, Victora Mosesa, Dannyja Drinkwatera i Andreasa Christensena, ali nitko od njih još nije transferiran.

Uglavnom, veoma je to ambiciozan plan Chelseaja i nije nerealan, ali treba uzeti u obzir da sigurno neće biti jedini koji će loviti mladog Haalanda…

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.