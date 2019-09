ANTONIO MILIĆ DEBITIRAO ZA RAYO VALECANO: Započeo svoj plan i konačni cilj; ‘Svi za to dišemo’

‘Drago mi je da smo pobijedili i sačuvali nulu što meni kao obrambenom igraču puno znači’

Hrvatski nogometni branič Antonio Milić debitirao je u petak za španjolskog drugoligaša Rayo Vallecano u pobjedi od 2-0 nad Racing Santanderom čime je otpočeo svoj željeni put prema zauzimanju mjesta u momčadi te budućem ulasku u Primeru. Milić je u španjolsku drugu ligu došao na posudbu uz 2 milijuna eura godišnje, kako se navodi na Transfermarktu, a prema istoj statističkoj i renomiranoj nogometnoj web stranici njegova cijena je 1,5 milijuna eura.

Došao prije dva tjedna iz belgijskog Anderlechta

Milić, 25-godišnji stoper, došao je prije dva tjedna iz belgijskog Anderlechta a trener Paco Jémez je bio poručio da će ga postepeno uvoditi u već uigranu momčad te mu objašnjavati što traži od njega. Na travnjak ga je poslao u 40. minuti kada mu je zapljeskalo 9.600 gledatelja na gotovo ispunjenom stadionu u Vallecasu, jugoistočnoj četvrti Madrida.

VALVERDE PROGOVORIO O TOME ZAŠTO RAKITIĆ NE IGRA U BARCELONI: Ovo se neće svidjeti Ivanu kao niti Zlatku Daliću

Milić, prvi put u bijelom dresu s crvenom ukošenom prugom, otišao je na svoju poziciju stopera pri rezultatu 1-0. U 16. minuti je branič Esteban Saveljich bio doveo domaćine u vodstvo.

‘Bilo je super igrati, bila je to otvorena utakmica’

“Bilo je super igrati, bila je to otvorena utakmica u kojoj smo većinu vremena imali kontrolu. Na kraju smo zasluženo pobijedili“, rekao je Milić nakon utakmice u razgovoru za Hinu.

Rayo je imao 60 posto loptu u svojim nogama. U 94. minuti je Racingov vratar Luca Zidane, sin Realovog trenera Zinedine Zidane, otišao u napad nakon jednog prekida nadajući se izjednačenju, no umjesto toga je Rayo oduzeo loptu pa se s trojicom igrača sjurio iz kontre prema nebranjenim vratima. “Desetka“ Bebé zabio je za konačnih 2-0.

“Drago mi je da smo pobijedili i sačuvali nulu što meni kao obrambenom igraču puno znači“, istaknuo je Milić koji ima tri nastupa za reprezentaciju Hrvatske.

‘Doveden kako bi učvrstio zadnju liniju Rayo Vallecana’

Doveden kako bi učvrstio zadnju liniju Rayo Vallecana, momčadi koja je lani ispala iz prve lige, svoj je zadatak obavio. Ovo je, naime, bila prva utakmica u početnih pet kola da Rayo nije primio gol. To je ujedno bila druga pobjeda pred domaćom publikom uz jedan remi dok je u gostima upisao po remi i poraz. Ispraćen aplauzom publike Milić je zadovoljan izišao sa stadiona u radničkoj četvrti među zgrade od crvene opeke. „Atmosfera je bila odlična. Nastavljamo dalje“, napomenuo je. Na kraju sezone nada se ulasku u Primeru.

“Svi igrači i treneri dišemo za taj povratak u prvu ligu. To je normalno prvi cilj budući da su prošle sezone bili ondje pa ćemo vidjeti. Nadolazeće utakmice pokazat će koliko i što možemo napraviti“, rekao je.

Rayo se s utakmicom više nalazi na 6. mjestu među 22 kluba. Trener Jémez je prije dva tjedna napomenuo kako je Segunda najbolja druga liga na svijetu. „Također je bolja i od mnogih prvih liga. Nikada nisam vidio natjecanje gdje osam ili devet klubova ima potencijal za ulazak u prvu ligu“, rekao je Jémez.

Milić je došao na jednogodišnju posudbu a madridski klub će na kraju sezone moći otkupiti njegov ugovor. “Namjeravam ostati, to je sigurno. Cilj mi je odigrati kvalitetnu sezonu, najbolje što budem mogao, da se pokažem i izborimo ulazak u prvu ligu. Te ako Bog da, da ostanem u klubu“, rekao je 190 centimetara visoki branič.

Ponikao u Hajduku

Milić je ponikao u Hajduku, a od 2015. do 2018. godine odigrao je 115 utakmica za belgijskog prvoligaša Ooestende dok je tijekom prošle sezone upisao 25 nastupa za Anderlecht. Ljetos je imao ponude iz Turske i španjolskog prvoligaša Valladolida, no na kraju se odlučio za Rayo.

“Bila je opcija odlazak u Tursku no prelazak je zapeo na sitnicama. Zatim je Valladolid najviše inzistirao na mom dolasku. No ondje su me primarno htjeli dovesti na poziciju lijevog beka što se meni nije svidjelo i zato sam odbio tu ponudu“, rekao je Milić. “Normalno, ukoliko me ekipa treba na nekoj drugoj poziciji ja mogu odigrati na bilo kojem mjestu ali primarno igram stopera“, dodao je.

U Rayu nosi broj 16 te je prvi hrvatski nogometaš u tom klubu nakon dva desetljeća. U Vallecasu je od 1995. do 1998. igrao vezni Stjepan Andrijašević koji je ondje bio došao iz Hajduka.

“Prvi dojmovi su stvarno odlični. Ekipa me lijepo primila“, napomenuo je Milić. „Primarni cilj je igrati, dokazati se, te rasti iz utakmice u utakmicu. Biti na što boljem nivou. To i očekujem“, zaključio je. Već u utorak očekuje ga gostovanje u Málagi.