ANTON MAGLICA NAMJESTIO GOL I ZABIO PROTIV BASELA: Vidin Bešiktaš remizirao, Erceg asistent u porazu

Anton Maglica bio je strijelac i asistent za ciparski Apollon iz Limassola u prvoj utakmici 4. pretkola Europske lige u 2-3 porazu na gostovanju kod Basela

Maglica je postigao pogodak za 1-1 u 49. minuti i asistirao Papoulisu u 53. za vodstvo Apollona od 2-1. No, do kraja utkamice domaći su uspjeli preokrenuti, dvostruki strijelac za Basel bio je Van Wolfswinkel (6, 69), a jedan gol postigao je Cumart (84). Maglica je igrao za Apollon do 72. minute.

Asistenciju je upisao i Ante Erceg u 2-5 porazu Brondbyja na gostovanju kod Genka. Erceg, koji je igrao do 72. minute, bio je dodavač za pogodak Wilczeka u 51. minuti za prednost Brondbyja od 2-1. Za Brondby je čitavu utakmicu igrao Josip Radošević. Domagoj Vida igrao je svih 90 minuta za Besiktas je u 1-1 remiju na gostovanju kod Partizana.

Lovre Kalinić branio je svih 90 minuta za Gent koji je na svom terenu odigrao 0-0 protiv Bordeauxa. Franko Andrijašević ostao je na klupi Genta, dok Toma Bašić nije konkurirao za nastup u dresu Bordeauxa. Mario Pašalić igrao je prvo poluvrijeme u 0-0 domaćem remiju Atalante protiv FC Kopenhagena.

Rangersi opet pobjedili

Marin Tomasov igrao je 90 minuta za Astanu u 0-1 porazu na gostovanju kod APOEL-a, Andro Švrljuga igrao je čitavu utakmicu za Suduvu u 1-1 domaćem remiju protiv Celtica, Filip Ozobić igrao je čitavu utakmicu za Qarabag u 0-1 gostujućem porazu kod Šerifa kod kojeg su Antun Palić i Ante Kukušić ostali čitavu utakmicu na klupi, Antonio Mance odigrao je svih 90 minuta za Trenčin u 1-1 domaćem remiju protiv AEK-a iz Larnake.

Dino Štiglec i Tomislav Tomić igrali su svih 90 minuta za ljubljansku Olimpiju u 0-2 domaćem porazu od Spartaka iz Trnave, Mateo Barać je igrao svih 90 minuta za bečki Rapid u 3-1 domaćoj pobjedi protiv FCSB-a kod kojega je Antonio Jakoliš ostao na klupi, Nikola Katić je igrao svih 90 minuta za Rangers u 1-0 domaćoj pobjedi protiv Ufe za koju je čitavu utakmicu igrao Ivan Paurević, dok je Mate Maleš igrao od 10. minute za CFR Cluj u 0-2 porazu na gostovanju kod luksemburškog F91 Dudelangea.