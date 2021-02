ANTOLIĆ OPLEO PO SUCIMA: ‘Dinamu je direktnim sudačkim odlukama uskraćeno 8 do 10 bodova u ovoj sezoni’

Razgovaralo se i o novom stadionu, temi koja se hrvatskim sportom proteže već godinama

Član uprave Dinama Krešimir Antolić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom na Sportskoj TV. Jedna od tema bila je i ulaganje u sportski turizam u Hrvatskoj, a Antolić je istaknuo Istru koja prednjači u tome.

“Mi kao Dinamo želimo napraviti iskorak u ulaganjima u infrastrukturu u Istru pa da na neki način to postane Dinamov kamp. Razgovarali smo o tome, nama Istra odgovara. Išli smo u Tursku, dvije godine u Španjolsku i nema nikakve razlike. Klimatski je sve u redu, na dva, tri sata smo od tamo… Istra je u tom nekom sportskom, nogometnom turizmu napravila ozbiljne iskorake i mislim da će svake godine ići naprijed”, rekao je Antolić.

DINAMO DIJELI VRH LJESTVICE S OSIJEKOM: Atiemwen zabio jedini pogodak u utakmici, osigurao Modrima nove bodove

Novi stadion u Sesvetama?

Razgovaralo se i o novom stadionu, temi koja se hrvatskim sportom proteže već godinama.

“Bili smo na sastanku da se iz EU fondova povuče novac da bi se izgradio gradski stadion. Ne nacionalni, o tome možemo isto razgovarati što je nacionalni stadion. Bila je to inicijativa koja je imala najozbiljnije konture, ali nisam više unutra. Jer, opet, sve završava u Zagrebu. Kroz neke elemente koji govore koliko se odvaja za stadion. U proračunu stoji iznos od 100 tisuća kuna za početne nacrte stadiona, koji, pak, ne nudi nikakvu natječajnu nagradu arhitektima za projekt i mi u Dinamu nismo zadovoljni. Problem stadiona u Zagrebu nije državni već na razini gradske uprave. Uzmimo za primjer žičaru, koštala je 600 milijuna kuna. Neki kažu 700, ali ja sam izračunao 600. To je više nego što je potrebno za rušenje Maksimira i izgradnju novog stadiona. Napravili smo najmoderniju žičaru u Europi da bismo se popeli na brdo, a već se mjesecima polemizira o stadionu.”

“Postoji projekt stadiona u Sesvetama s pravomoćnom građevinskom dozvolom. Košta 10 milijuna eura i može biti dio rješenja Dinama. Pa neka mi netko kaže zašto to stoji? Procjenjujem da će se u iduća dva, tri mjeseca nešto tamo početi kopati. Vjerojatno parking pa će se reći da se gradi stadion. I vidjet ćemo 17. svibnja gradi li se stadion i dalje”, nasmijao se Antolić pa nastavio:

“Mi možemo igrati u Maksimiru takvom kakav je. Sad smo napravili jug i kao veliki benefit je što nam je to gradska uprava dozvolila kao tekuću investiciju. Pa je li tekuća investicija popravljati tribinu nastradalu u potresu? To je održavanje travnjaka, tekuća voda i tako dalje. U javnom prostoru se stalno priča da je lako Dinamu kad mu Zagreb… Nije to baš tako.”

DINAMO ZADRŽAO JEDNOG OD SVOJIH NAJBOLJIH IGRAČA: Ovo je za Modre najvažniji potez u ovom prijelaznom roku

Istup Dinama u medijima

Na kraju emisije dotaknulo se i teme nedavnog javnog istupa Dinama u medijima. Iz Maksimira nisu bili zadovoljni suđenjem pa ističu izravnu štetu Dinamu.

“Bila su dva priopćenja, u nedjelju i srijedu. U nedjelju je bilo inspirirano što se od krivo dosuđenog auta (na utakmici Gorica – Dinamo 3-4) napravila cijela situacija. Tu smo išli reagirati jer smo išli smiriti situaciju. Tri dana kasnije dogodilo se “gledanje u oči i krađa iz džepa”, kako se kaže. Mi smo reagirali kako jesmo, više ozlojeđeno nego ljuto. Dinamo nikada ne smije tražiti alibi u sucima i suđenju za vlastite uspjehe i neuspjehe jer smo mi jednostavno preveliki i prejaki da bismo trebali ovisiti o žutom kartonu ili nedosuđenom penalu. Ali naše analize govore o kontinuitetu oštećivanja Dinama.

Kroz godine nam se nabio kompleks da ne smijemo govoriti o šteti na Dinamu, ali mi na to jednostavno nećemo pristati. Direktnim sudačkim odlukama u kontinuitetu nam je uskraćeno 8 do 10 bodova u ovom prvenstvu. Sada se događaju još veći problemi jer iz HNS-a su istupili neki ljudi, HNS je izgubio kontrolu nad situacijom i nema kontrolu nad sudačkom organizacijom”, zaključio je Antolić.