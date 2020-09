Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić potpisao je ugovor s Milanom do 2025. godine, objavio je talijanski velikan prošle subote.

Rebić je prošle sezone igrao za “Rossonere” kao posuđeni igrač Eintrachta, no Talijani su nakon njegovih odličnih nastupa odlučili otkupili ugovor. Ovaj se posao finalizirao nakon što je Andre Silva otišao u suprotnom smjeru. Eintracht je naime, otkupio njegov ugovor od Milana, a dio dogovora je bio da Rebić ostane na San Siru.

OFFICIAL: AC Milan have signed striker Ante Rebic permanently from Eintracht Frankfurt for free on a five-year deal. pic.twitter.com/Nz3EQSN1A2

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) September 12, 2020