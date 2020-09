Pogledajte poruke koje su mu poslali navijači

Hrvatski nogometni reprezentativac i prvotimac Milana Ante Rebić danas slavi svoj 27. rođendan. Rebić je nedavno potpisao ugovor s Milanom na pet godina, stoga ne čudi da je internet prepun čestitki Vatrenom.

Prvi mu je, naravno čestitao njegov klub koji mu je zaželio sretan rođendan, ali i najavio današnju utakmicu 1- kola Serie A u kojoj se Milan susreće s Bolognom.

An extra special day for Ante, matchday and birthday in one! Hope it's great! 💪 Il tuo compleanno nel giorno della prima di A: speriamo in una doppia festa, Ante! 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/dUXAjAOeX5 — AC Milan (@acmilan) September 21, 2020

Zanimljivo, navijači Milana odmah su prihvatili tu priču i svi su mu počeli slati poruke i komentare u kojima ga, uz čestitke, mole da danas zabije bar pokoji pogodak. Vidjeli smo to mnogo puta, slavljenički pogotci na nogometnim terenima nisu baš rijetkost.

MESSIJEVA GESTA ZAPREPASTILA RAKITIĆEVE FANOVE: ‘Ovaj potez igrača Barce je odvratan. Hrvat je puno više dao klubu od njega’

Pogledajte poruke koje su mu poslali navijači:

🎂 Happy 27th birthday to #ACMilan winger Ante Rebic! ️⚽️ 12 goals last season, let's hope there are many more to come, starting tonight… 📹 @CompsACM pic.twitter.com/8YHZrkKxhU — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 21, 2020