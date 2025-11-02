Ante Delija progovorio nakon spornog poraza: 'Ne tražim ništa više, samo poštenje!'

Hrvatski MMA borac Ante Delija pretrpio je svoj prvi poraz u UFC karijeri. Na priredbi u Las Vegasu, Deliju je u prvoj rundi nokautirao Dominikanac Waldo Cortes-Acosta, čime je spriječio Hrvata da dođe do druge pobjede u nizu i približi se vrhu teške kategorije.

Delija je uoči borbe bio u sjajnoj formi i pobjedom se mogao približiti borbi s jednim od pet najboljih teškaša svijeta, no rasplet koji je uslijedio bio je sve samo ne uobičajen, a prema Delijinim riječima, i neregularan.

“Sudac me proglasio pobjednikom, a onda promijenio odluku”

Nakon meča, Ante se oglasio na društvenim mrežama i u pet točaka objasnio zašto smatra da je zakinut.

Njegova objava, koju je podijelio na Instagram Storyju, privukla je veliku pažnju MMA javnosti:

“Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je bilo pokraj oka i želim snimku na kojoj se to točno vidi.”

“Sudac nije pokazao ‘time-out’, nego prekinuo borbu i samim time me proglasio pobjednikom. Ta se odluka kasnije ne može mijenjati.”

“Protivnik je sjedio i odmarao dok se gledala snimka.”

“Replay je korišten nakon prekida, što pravila ne dopuštaju.”

“Nakon svega, borba je neregularno nastavljena.”

Delija je dodao da ne traži posebne povlastice, ali inzistira na poštenju i dosljednoj primjeni pravila:

“Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio!”, zaključio je hrvatski borac.

Poruka nakon teškog poraza

Jutro nakon meča osim sporne situacije Delija se oglasio na društvenim mrežama i sa fotografijom sa svojim prijateljima i navijačima koji su ga bodrili u Las Vegasu.

Objavu je popratio pjesmom „Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj” grupe Daleka obala istom onom uz koju često izlazi u oktogon.

