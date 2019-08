ANTE ĆORIĆ NAKON PEHOVA ZA NET.HR ISKRENO PRIZNAO: ‘Moram popraviti glavu, sve drugo imam. Iako ponekad ne izgleda tako…’

Jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša, Dinamova ‘desetka’ Ante Ćorić (20.), vratio se treninzima nakon stanke zbog ozljede gležnja noge.

Najveći dragulj u Dinamovoj svlačionici baš nema sreće. Kad ga krene, kad uhvati ritam i formu, nešto se dogodi što ga unazadi. Jedan korak naprijed, dva nazad. Priča je Ante Ćorića u dosadašnjem tijeku sezone.

Ćorić je novu ozljedu zaradio prije 24 dana igrajući za hrvatsku U-21 reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Austrije u kojoj je bio i strijelac za konačnih 1-1.

A tek se vraćao u formu nakon prijašnje povrede. Isti gležanj Ćorića je, naime, mučio i na pripremama za ovu sezonu. I upravo je to zabrinjavalo Dinamovu liječničku službu. Jer, nikad nije dobro kad se ozljeda vrati.

Smanjena minutaža

Stoga, veznjak modrih je u aktualnoj borbi za naslov prvaka nastupio u smanjenoj minutaži.

“Kad god zabijem gol ili odigram dobru utakmicu, nešto se dogodi. Kao da me nešto namjerno koči”, kazao nam je Ante Ćorić koji nam se javio iz svlačionice netom nakon odrađenog dodatnog treninga.

“Situacija s ozljedom zadovoljavajuća je. I to je najbitnije. U ponedjeljak sam počeo normalno trenirati s momčadi. Radio sam snagu, ojačavao zglobove kako se ne bi vratila ozljeda. Nadam se kako su pehovi za ovu sezonu gotovi”, istaknuo je Ćorić i osvrnuo se na jednu stvar koja ga je zasmetala za vrijeme pauze.

Ozljeda zasjenila dobre partije

“Brzo se zaboravi ono što se dogodilo. Primjerice, zabijem Moldaviji i Austriji, a nitko više niti ne piše o pogocima nego o ozljedi. To je bilo šokantno za hrvatske medije. I onda ozljeda baci u sjenu dobru partiju, golove”, dao je do znanja Ćorić koji je ove sezone skupio 343 minute u sedam utakmica za Dinamo u svim natjecanjima u kojima je nastupio uz dva gola i dva dodavanja.

“Trebamo samo poraditi na završnici. Inače sam zadovoljan kako igramo i kako stojimo na ljestvici. Naravno da smo sretni što smo na vrhu tablice. Samo tako trebamo nastaviti, jer sad se možemo u potpunosti posvetiti HNL-u kad, nažalost, ne igramo Europu. Iako, na treneru je da ocijeni naše predstave. Ja sam samo igrač koji svaku utakmicu daje sve od sebe za momčad, za klub. Tako će biti i u buduće”, dao je do znanja Ćorić i otkrio kako nakon debakla u završnoj rundi kvalifikacija za Europsku ligu u srazu s albanskim Skenderbeuaom igrači nisu previše razgovarali o ispadanju iz Europe. Odnosno kako se nisu previše “bedirali”.

‘Moramo osvojiti prvenstvo i Kup’

“Zna se što su ciljevi. Moramo osvojiti prvenstvo i Kup kako bi i sljedeće godine igrali Europu. Sjeli smo, rekli smo neke stvari sami sebi, popričali… Glavu gore, nemamo sad što kukati. Daj Bože da je to zadnji puta da nam se dogodi”, kazao je Ćorić i naglasio kako kod sebe mora popraviti – glavu!

“Najviše moram poraditi na samopouzdanju. Da se dignem u glavi jer znam što sve imam u igri, kakve kvalitete posjedujem. Imam jedan na jedan, stvaram višak, imam pas, imam dobrih kvaliteta… No, kad ne pokazuješ sto posto što znaš, onda ispada da nemaš ništa. Moram se dignuti, krenuti razmišljati samo o Dinamu i to je to. Znači, samo moram popraviti glavu”, zaključio je Ćorić.