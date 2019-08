ANTE ĆORIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Svašta su govorili i pisali o meni. Uspjeli su me ocrniti svojim notornim lažima. Bilo mi je preteško’

Razgovarali smo s Antom Ćorićem (22) koji nam se javio iz Almeríje, gdje započinje novo poglavlje svoje karijere

Dugo smo ga pokušavali dobiti za intervju, predugo… Još tamo nakon odlaska iz Dinama u svibnju 2018. Potpisnik ovog teksta redovito se čuo s Antom, ali to su bili privatni razgovori koji su se, također, u jednom trenutku prekinuli. Period u Romi donio je “šutnju” za Net.hr u bilo kakvom obliku. Ne samo za ovaj portal, nego i za ostale hrvatske medije. Neke su mu stvari jako zasmetale i odlučio se malo povući, maknuti od svega. Nije htio davati nikakve izjave, niti intervjue…

Kao da je tražio mir i odmor nakon Dinama

Bio je usredotočen samo na Romu. Kao da je samo tražio mir i odmor nakon niza turbulentnih mjeseci koje je imao u dresu Dinama. S druge strane, i Roma i mladi veznjak, jedan od najtalentiranijih igrača ikad u Dinamu, bili su svjesni da ga u Rimu čeka novi početak i mjeseci krvavog rada kako bi bio što spremniji za zahtjeve koji vladaju u ovom talijanskom velikanu, a onda tek napravio veliki iskorak nužan da bi mogao konkurirati za momčad koja je ostavila značajni trag u Ligi prvaka iste godine kad su senzacionalno izbacili Barcelonu i plasirali se u polufinale protiv Liverpoola, finalista elitnog natjecanje te godine…

Mjesecima je Ante trenirao, radio i šutio. I dalje je bio nedostupan za sve medije, kako hrvatske tako i talijanske…

Iz Rima su tek povremeno stizale vijesti o tome da odlično radi, da se sjajno uklopio u momčad, čuli smo za njega samo kad ga je netko pohvalio. On je i dalje šutio i radio… Najgore je kad šutiš i radiš, a nikako ne vidiš rezultate. To te onda još više dotuče. Nije htio posustati, nadao se kako će u Romi dobiti šansu. Međutim, nije… Nikome nije jasno zašto. Nikome, pa niti njemu…

Izgubljena sezona u Romi

Ćorić je u Romi od svog dolaska odigrao svega 48 minuta u Serie A te 36 minuta u Ligi prvaka. Praktički izgubljena sezona za njega, sezona u kojoj se nadao da će se pokazati. Nije igrao u pripremnim utakmica pa su se mnogi pitali je li ozlijeđen. No, Ante se sam oglasio i poručio da je s njegovim zdravljem sve u redu…

I onda, prije nekoliko dana nekadašnjem velikom Dinamovom talentu zasjalo je svjetlo na kraju tunela. Roma ga je, naime, odlučila proslijediti na posudbu u španjolskog drugoligaša Almeríju s pravom otkupa na kraju sezone u visini od sedam milijuna eura. To je bio znak za Antu da se nešto pozitivno počelo događati za njega i karijeru. Tu je odmah vidio šansu za minute, za povratak starim nastupima, za vraćanje svog imena na nogometnu kartu Hrvatske…

Čuli smo se s njim jučer nakon ždrijeba skupina za Ligu prvaka. Javio nam se iz Almeríje nakon večere, spreman da prekine šutnju vašem novinaru i kaže sve što ga muči. Ne u privatnom razgovoru, nego javno, za čitatelje Net.hr-a.

“Super sam se snašao u Španjolskoj, iako nisam dugo ovdje. U Almeríji sam, evo, već treći dan. Znači grad je prelijep. Stvarno, čudo od ljepote. Dobro, ne može se to uspoređivati s jednim Rimom, ne po ljepoti, nego po veličini. Ipak sam došao iz grada od koji broji više milijuna ljudi u grad s nekih 200.000 po mjerenju iz 2016., malo je po tom pitanju ipak drugačije. Nije gužva, lako se naviknuti na život. Ali stvarno, grad kao grad je strašan”, kazao nam je u uvodu razgovora Ante Ćorić i nastavio:

‘Što god netko pisao i govorio, ja sam zadovoljan što dobivam priliku pokazati u Almeríji što znam’

“Ovo je jedan od ljepših gradova u kojima sam bio, a bio sam stvarno svugdje. Što god netko pisao i govorio, ja sam zadovoljan što dobivam priliku pokazati na terenu što znam, ne pričom, ne hvaljenjem gdje igram, nego želim pokazati da nisam zaboravio igrati, da sam još uvijek dobar. Ne znam, u meni se probudio neki inat. Želim se vratiti tamo gdje sam igrački bio prije, kao što želim da uđemo u prvu ligu. Presretan sam što ću ponovno igrati. Na meni je sad da odigram kako treba i da s Almeríjom uđem u prvu ligu. Nakon svega što mi se dogodilo u Romi”, govori nam Ante i onda nam se u potpunosti otvara…

Bez kočnica nam počinje priču o danima u Rimu, o onome što mu se dogodilo i za vrijeme igračkih dana u Dinamu…

“U Romi nisam dobio uopće šansu, to je jedini problem. Da se razumijemo, oni su prema meni nakon što sam došao bili korektni. Bili su uz mene, od početka su me gledali, pratili, dobio sam dojam da ću dobiti bar šansu. Ali evo, nisam dobio šansu ali se neću buniti. Iako, moje mišljenje da sam bio dobar, i više nego dobar… U tamošnjim medijima su pisali, u intervjuima su govorili, da sam impresionirao. Totti, Perotti, trener, ma svi živi… I onda nakon toga nisam dobio šansu. Zašto? To stvarno ne znam, ne znam što se točno dogodilo. Nažalost, tako je bilo, tako mi je pao grah, da tako kažem… Nikoga ne želim kriviti za to, krivim samo sebe. Možda sam ja…. Ma ne znam stvarno”, pokušavao je Ante naći riječi kojim bi dočarao svoju kalvariju u “Vječnom gradu”…

‘Ne želim kriviti nikoga, niti ikome išta zamjeram. No, krivo mi je’

“Ma ne znam stvarno… Ne želim kriviti nikoga, niti ikome išta zamjeram. No, krivo mi je što nisam u Romi dobio priliku jer mislim da sam zaslužio minute, iako je Roma veliki klub. Nažalost, tako se dogodilo. Nikad ne bi krivio nikoga za svoje neke loše stvari, to nikad nisam radio. Puno se pričalo da krivim trenere i slično. Niti s jednim trenerom se nisam posvađao u životu, a vani ispadam kao bahati dečko koji se svađa sa svim trenerima. S Petevom i njegovim bratom sam se našao u Rimu, sjeo, popio piće, popričali smo normalno… Sve je bilo super. On i ja smo u dobrim odnosima.

Ali eto, ljudi tako malo pričaju svašta, oni koji žele da se moje ime spominje u negativnom kontekstu. Uspjeli su napraviti svoje i mene ocrniti svojim notornim lažima, iako ništa nije istina. Najlakše se pravdati. S Petevom sam se pravdao, ono kad sam izjavio u novinama, a možda nisam trebao. No, to je bilo moje mišljenje. ‘Neka oni misle što žele’, tada sam tako razmišljao, ‘što ih je volja’, ja sam stao u svoju obranu jer nisam htio da netko laže i priča laži o meni. To što se pisalo i pričalo jednostavno nije bila istina. Nikad ne bi rekao treneru da ne želim igrati. Znači, sankcije su za takvo što velike. Možete ostati bez ugovora. Ljudi kad krenu lagati ne znaju stati, ne znaju niti što pišu, ne razmišljaju svojom glavom. Sve napisano, pogotovo loše, može tebi donijeti posljedice na negativan način”, u jednom dahu nam objašnjava Ante i ističe:

‘Bilo mi je teško u Romi’

“Bilo mi je teško, normalno da je. Gdje mi neće biti teško… Od najboljeg dečka koji ne pije, koji nikad nije probao alkohol, koji nikad nije probao cigaretu, koji ne izlazi van, koji je doma s familijom, koji ima curu od 16. godine, koji se ne opija, postao sam negativan primjer mlađim kolegama nogometašima. Da, bilo mi je teško, jako teško… Bed mi je bio šetati kvartom u Središću gdje sam hodao ponosno, gdje su me gledali pozitivno, bez mrlje… No, kad je sve to loše o meni izašlo u medijima, svi su me gledali drugačije kao da je to istina. Jer, ljudi vjeruju novinarima. Čitam i pratim i ja što pišu mediji, pa ne vjerujem baš svemu što pročitam.

Ne možeš osuditi nekoga samo na temelju nekog novinskog članka. Ali eto, ljudi pročitaju, misle da je to istina i to loše izađe za onog o kome se piše. Bilo mi je tada baš teško. Nikome se nisam htio obratiti, nisam s nikim htio pričati. Ništa…”, ističe Ante i na taj način daje do znanja koliko mu je dolazak u Almeríju, u drugu španjolsku ligu koja je jedna od najjačih drugih liga u Europi, pozitivan za njegovu karijeru, a ne s “konja na magarca”, kako neki misle…

“Želimo ući u prvu ligu. Uvjeti su sjajni. Klub je baš za prvu ligu, govorim o uvjetima i svemu. Ljudi koji su prije tri tjedna došli u klub su sve promijenili jer imaju jaku želju za ulazak u Primeru, iako je i Segunda División jaka i kompetativna. Ima dobrih momčadi, svako svakog može pobijediti. Gledana je. Mislim da je devet klubova sad u njoj koji su igrali prvu ligu prije dvije ili tri godine, kao i prošle godine… Tako da ono, stvarno jako dobra liga, dobri klubovi, mislim da će to biti zanimljiva godina.

‘Dočekali su me kao igračinu’

Razgovarao sam ljudima u klubu, presretni su što sam došao, kao i svi u klubu. Dočekali su me kao igračinu. Treći trening dobro me krenulo. Nisam zaboravio igrati nogomet, nego nisam dugo igrao. I trener je baš danas rekao kako vidi pojačanje u veznom redu u obliku mene i kako ću ja činiti, kako činim, razliku u ligi. Uz to je dodao kako jedva čeka da krenem igrati. Još uvijek čekam papire i to sad može trajati dva tjedna, može tri, a može i sutra biti gotovo. Jedva čekam da sve završi pa da budem spreman za igru. Ipak godinu dana nisam igrao 90. minuta, tu će biti na početku 20 minuta, pomalo ću to sve dozirati. Jedva čekam to”.

Roditelji i njegova djevojka Sara bili su uz njega kad mu nije išlo, oni su mu bili najveća potpora…

‘Bilo mi je preteško posljednje dvije godine’

“Znali su oni najbolje kako je bilo meni. Bilo mi je preteško posljednjih dvije godine, govorili su mi i još uvijek mi govore ‘svaka čast jer si takav’. Mama i tata sa sažaljenjem gledaju na posljednji period u Romi. Znaju da sam trebao dobiti šansu, ali sad su sretni zbog nove prilike. Čim su oni sretni i ja sam. To mi je najbitnije”.

I za kraj Ante Ćorić nam je iskomentirao i grupu C Lige prvaka u koju je ples kuglica u Monte Carlu smjestio zagrebački Dinamo, zajedno s moćnim Manchester Cityjem, Šahtarom i Atalantom…

“Imaju šansu. Dinamo ima priliku napraviti dobar rezultat. City je svijet za sebe, dok su Šahtar i Atalanta spremni da im se skine skalp”.