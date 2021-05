Bivši izbornik Hrvatske prokomentirao nam je Dalićev odabir igrača za Euro

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je 26 imena za nadolazeći Euro koji počinje za točno 23 dana. Svatko će u Dalićevom popisu po svojim viđenjima nogometa procijeniti pojedinačne izbore. Znate kako je to u Hrvatskoj, kako se ono kaže u reklami, mi smo zemlja s valjda 4 milijuna izbornika. No, iz našeg kuta gotovo da nema igrača koji se može gledati kao iznenađenje. No, ima zanimljivih imena na koja svakako treba obratiti pozornost…

Hrvatska ima perspektivu

Popis je kao što smo rekli očekivan, situacija je takva da je Filip Uremović ozlijeđen i upitan za turnir pa se nalazi na popisu onih koji su dobili pretpozive, a na glavnom popisu je u veznom redu Luka Ivanušec.

Iza sjajnog igrača Dinama je odlična sezona u kojoj je bio i ponajbolji nogometaš mlade Hrvatske. Lovro Majer, njegov “brat po oružju i boji” iz Dinama dobio je pretpoziv ali Majer je igrač koji će u Hrvatskoj uskoro postati playmaker, u to budite sigurni.

Za njega nema zime, kao niti za Nikolu Moru koji je također perspektiva i igrač za budućnost, a koji se također s njim nalazi u široj selekciji A Hrvatske.

Joško Gvardiol je posebna priča, taj mladić igra tako dobro i rutinirano kao da je iza njega već 10 godina iskustva, kao da se ne radi o 19-godišnjaku. Nije ga jedan RB Leipzig bez veze kupio, jako su dobro znali kakvog nogometaša dobivaju. Može trčati i zrelo igrati u oba smjera, moćan je igrač i jako dobro pokriva tu lijevu stranu kompletno tako da može igrati u principu i na lijevom stoperu i na lijevom bočnom naravno, što je on po vokaciji. Uz to, dobro barata s loptom…

Domagoj Bradarić Dalićevo je otkriće i standardni igrač Lillea, možda i novog prvaka Francuske (imaju 80 bodova, samo bod više od PSG-a uoči posljednjeg kola i igraju kod Angersa), kojeg je klub prošle godine mogao prodati za ozbiljan novac. No odlučili su ga zadržati i čekati bolju priliku. Josip Juranović je isto tu, igra konstantno i dobro u Legiji iz Varšave, ustabilio se kod Dalića i on je zaslužio poziv.

Okrenuli smo broj bivšeg hrvatskog izbornika Ante Čačića (67) koji nam je prokomentirao popis. Upravo je Dalić od Čačića naslijedio momčad s kojom je kasnije prošao Ukrajinu u Kijevu, činjenica je da su ti igrači bili selektirani s Čačićeve strane, da su bili na okupljanju prije utakmice s Finskom i Ukrajinom. No, to je sad iza nas, daleka prošlost, pa se ne trebamo zadržavati na tome…

‘Na popisu su najbolji igrači’

No, trebamo spomenuti svakako, kao što valja naglasiti kako je Hrvatska na Euru u Francuskoj 2016. pod Čačićevim vodstvom igrala stvarno dobro, jednostavno nije imala sreće u šesnaestini finala protiv kasnijeg prvaka na Euru Portugala, primila onaj šokantan gol Quaresme u posljednjim trenucima produžetka, u 117. minuti dosta nesretno…

Govorili su tada neki kako Čačić nije u određenim trenucima povlačio dobre poteze, primjerice kada je protiv Portugala kasno u igru uveo Marka Pjacu koji je, ruku na srce, u 10 minuta pokazao da se morao ranije naći na terenu ili kad je do 88. minute u igri u istoj utakmici držao Marija Mandžukića koji nije baš briljirao, a kojeg je zamijenio Nikola Kalinić. No, nekim je svojim potezima ipak pokazao znanje i oduševio.

Turnir su Vatreni tad bili započeli s punim plijenom protiv Turske (1:0 – Luka Modrić iz daljine)) na stadionu na Parku prinčeva, u pariškoj Bulonjskoj šumi, pa onda odigrali neriješeno (2:2) u St. Etienneu protiv Češke koju smo vodili 2:0, da bi nakon toga čudesnom izvedbom protiv Španjolaca u Bordeauxu Čačićeva Hrvatska pokazala moć bez čak petorice standardnih igrača koje je bio poštedio, između ostalog i Marija Mandžukića i Luku Modrića, a šansu dao mladom Marku Rogu.

Čačić je dobrano izmiksao sastav, označio prioritete i podijelio zadaće na terenu, te od prve minute postavio još Vrsaljka, Jedvaja, Pjacu i Kalinića i posve pogodio, trenerski matiravši svog kolegu po brkovima Vicentea del Bosquea. Nitko od nabrojanih momaka nije bio impresioniran važnošću španjolskih zvijezda poput Silve, Inieste, Piquéa, Busquetsa, Fàbregasa, Morate ili Ramosa.

Čačić je iznenadio i na koljena bacio tadašnjeg aktualnog europskog i bivšeg svjetskog prvaka s 2:1, u utakmici u kojoj su Španjolci poveli i imali penal, kojeg je Ramosu obranio Subašić (na Lukine instrukcije s klupe koje je Subi bio prenio kapetan Srna). Napravio je baš pothvat, promiješao dobitničke karte na svoj način. Najbolji nogomet pod Čačićevim vodstvom Vatreni su igrali upravo na Euru u Francuskoj 2016.

“Izbornik Zlatko Dalić imao je uvid u formu igrača, dovoljno je već godina na kormilu reprezentacije tako da smatram da su na popisu najbolji igrači Hrvatske. Za mene nema iznenađenja. Luka Ivanušec nije nikakvo iznenađenje, taj dečko zaslužuje biti na popisu za Euro. Treba pogledati kakva je konsignacija snaga u reprezentaciji, sve igrače po pozicijama, ipak je ograničen broj igrača koji mogu biti pozvani”, kazao nam je Ante Čačić i prokomentirao Joška Gvardiola…

“O tom mladiću najbolje govore njegove igre, s obzirom na godine koje ima. Na kraju krajeva, zaradio je transfer u ozbiljan klub. Dalić sigurno nije pogriješio kad ga je pozvao”, govori nam bivši izbornik Hrvatske, koji je na klupi nacionalne momčadi proveo dvije godine i mjesec dana, te u periodu od 22. rujna 2015. do listopada 2017. i Finske (1:1) u kvalifikacijama za SP u Rusiji.

Čačićev nogometni CV

Tada ga je HNS smijenio pred zadnju utakmicu protiv Ukrajine, te je na njegovo mjesto došao Zlatko Dalić. Čačić je, prema podacima dostupnim na internetu, vodio reprezentaciju Hrvatske ukupno 25 puta, pritom ostvarivši 15 pobjeda, 6 neodlučenih rezultata, te 4 poraza.

Ante je stari iskusni nogometni brk, znalac u svakom slučaju s rezimeom od 23 nogometne selekcije u trenerskoj karijeri, od NK Prigorje Markuševec u sezoni 1986./1987. s kojim je započeo svoj san pa preko TPK Zagreba, NK Zadra i Zadarkomerca kasnije, NK Dubrave, Inkera, od 1994. do 1998. proveo je kao pomoćnik u mladoj U-21 Hrvatskoj. Bio je pomoćnik Martinu Novoselcu i Ivi Šušku.

Vodio je i Osijek, Slaven Belupo u dva mandata, Croatiju Sesvete, Intera iz Zaprešića. Od 2003. do 2006. godine radio je i kao pomoćnik još jednom iskusnom hrvatskom nogometnom brku, starom lavu Iliji Lončareviću u nacionalnoj selekciji Libije, gdje je obavljao i dužnost izbornika mlade reprezentacije. Sa seniorima je osvojio brončanu medalju na Mediteranskim igrama.

Nakon toga, Čačić se vratio u hrvatski nogomet i vodio Kamen Ingrad, Inter iz Zaprešića, Lokomotivu, da bi 2011. doživio nebeski skok i sjeo na klupu zagrebačkog Dinama na iznenađenje javnosti, na kojoj je proveo godinu dana. Trenirao je nakon toga i Radnik iz Sesveta, Maribor i posljednji mu je posao bio Pyramids.

‘Puno se toga mora poklopiti za dobar rezultat na velikom natjecanju’

Čačić nam je kazao što se sve na velikom natjecanju mora poklopiti za rezultat? Ono što se njemu očito nije u potpunosti dogodilo prije 5 godina, odnosno nedostajalo je sreće. Božica Fortuna protiv Portugala nam je okrenula leđa…

“Puno toga, mora se poklopiti da igrači dođu u dobroj formi i zdravi, mora se poklopiti da je dobra atmosfera u što ne sumnjam sad kad pričamo o reprezentaciji za Euro. Naravno, potrebna je doza sreće nakon ždrijeba. No, na kraju je sve na našima, plasman na veliko natjecanje uvijek je dobar rezultat a prolazak skupine je nagrada više”, ističe nam Čačić.

Bitno je i da bude dobra sinergija starijih i mlađih igrača, da budu dobra klapa bez nekih velikih odstupanja. Zlatko Dalić čeka kemiju koja je potrebna za dobar rezultat. Spominje se i taj odnos u reprezentaciji između mlađih i starijih, ali izbornik je bilo kakav sukob demantirao, ponovno.

“Nikakvih sukoba nema, mlađi igrači imaju svoj status i oni moraju sve svoje zaslužiti. Kad mislim na tim, mislim na kemiju. To je teško postići, ali postigli smo to u Rusiji. Stvorili smo grupu ljudi kojima nitko ništa nije mogao i to nam sad treba. Nije bilo sukoba ni neposluha. Govorio sam o tome da mi nismo taj tim koji sam ja želio. Oni što smo u Rusiji zabijali, sad ne zabijamo jer nismo pravi. Kažem samo da bi mlađi igrači trebali pokazati više respekta prema igri i prema suigračima. Generacija iz Rusije je 10 godina igrala da bi došla do srebra”, rekao je hrvatski izbornik prije dva dana na presici.

‘Sosu ne treba otpisivati unaprijed’

Ante Čačić prokomentirao nam je kratko sinergiju koju je on imao u Francuskoj. Naravno, nije ista situacija, Čačić je u rukama imao generaciju koja je tada cca 10 godina igrala zajedno…

“Dobro, ono je bio jedan kontinuitet one selekcije, izbora igrača. Sad ima dosta mladih unutra i sigurno da treba vremena da sve to sjedne. Ne sumnjam da ćemo imati dobru atmosferu i da će izbornik napraviti sve da upravo tako i bude”.

Čačića smo pitali i za Bornu Sosu, kako njega komentira?

“Borna Sosa je igrač koji svojim igrama bude ili ne bude zaslužio dolazak u reprezentaciju, mislim da se njega ne treba otpisivati unaprijed. To što se dogodilo, to je iza sviju nas. Treba ga pratiti. Kažem, ako bude bolji od onih koji su sad unutra ne sumnjam da će ga zvati”, zaključio je Ante Čačić.