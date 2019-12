ANTE ČAČIĆ IMA NOVI KLUB: Najbogatiji hrvatski izbornik ikad nakon više od dvije godine ponovno u sedlu

Ante Čačić ima novi klub

Bivši hrvatski izbornik, jedan od najboljih hrvatskih nogometnih trenera, ako ćemo vjerovati pojedinim uglednim novinarima s kojima pričamo Ante Čačić preuzeo je Pyramids FC najbogatiji egipatski klub i petoplasiranu momčad tamošnjeg prvenstva nakon uvodnih deset kola, izvjestio je klub na društvenim mrežama. Prvu utakmicu Čačić ima za pet dana, 2. siječnja, protiv 11. Haras El Hodouda.

USLIJED DINAMOVE RAPSODIJE NIOTKUD SE POJAVIO I ANTE ČAČIĆ: Bivši izbornik i trener Modrih prokometirao utakmicu

Prvi angažman nakon otkaza

نادي بيراميدز يتعاقد رسمياً مع المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش ليتولى مسئولية المهمة الفنية لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، بدءا من مباراة المصري. #pyramidsfc pic.twitter.com/KduizAAW9u — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 27, 2019

Inače, za njega je ovo prvi angažman nakon što je dobio otkaz na klupi reprezentacije Hrvatske. Inače, Pyramids je osnovan 2008. godine, a u zadnjih godinu i pol dana promijenili su klubu čak šestoricu trenera, među njima i poznata imena. Vodio je klub, tako, Brazilac Alberto Valentim, pa Argentinci Ricardo La Volpe i Ramon Diaz, dok je zadnji trener, Francuz Sebastien Desabre izdržao najdulje, 25 utakmica na klupi.

Dobio otkaz na klupi Hrvatske nakon debakla na Rujevici s Finskom

Podsjetimo, HNS mu je otkazao poslije debakla s Finskom na Rujevici u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Naslijedio ga je Zlatko Dalić koji je pobijedio Ukrajinu u dokvalifikacijama te kasnije odveo reprezentaciju do povijesnog srebra.

Daleko najskuplji hrvatski izbornik

Čačić je do sada, osim reprezentacije Hrvatske, vodio Inter, Lokomotivu, Dinamo, Sesvete, Maribor i Slaven Belupo. Do sada je u karijeri s klupe vodio 136 utakmica, a ostvario je 71 pobjedu uz 25 remija i 43 poraza. Iskusan je Čačko trener, ima nogometno znanje koje je itekako doibro unovčio. Naime, on je daleko najskuplji hrvatski izbornik, a otišao je s bogatom otpremninom…

Najbogatiji hrvatski izbornik

Na početku mandata mjesečna plaća mu je prema pisanju hrvatskih medija, navodno, iznosila 16 tisuća eura, što je oko 120 tisuća kuna. Nakon nastupa Vatrenih na Euru u Francuskoj 2016., na kojem su naši nogometaši igrali fantastičan nogomet u skupini, sve do nesretnog ispadanja od Portugala u osmini finala nakon produžetaka, plaća mu je narasla na 60 tisuća eura mjesečno, što je oko 400 tisuća kuna. Čačić je u ugovoru s HNS-om navodno imao i klauzulu prema kojoj mu HNS u slučaju otkaza mora isplatiti čak 12 mjesečnih plaća, što iznosi 720 tisuća eura ili oko 5,4 milijuna kuna. Nije loše, složit ćete se s nama.