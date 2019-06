‘Pojavit će se jednom neki dobri ljudi ne samo u sportu, nego i u politici, u ekonomiji, koji neće biti zaslijepljeni mržnjom’

Povratak Vatrenih na Poljud nakon više od 4 godine, odnosno dogovor o organizaciji utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Mađarske 10. listopada na poljudskoj lipotici između Grada Splita i HNS-a na čelu s Marijanom Kustićem, glavna je tema sportskih rubrika hrvatskih medija. Hajduk će se aktivno uključit u organizaciju utakmice čim HNS počne napokon ozbiljno vodit računa o zahtjevima “bijelih” spram normalizacije odnosa splitskog kluba i jedinog mu Saveza, a Kustić im je obećao da hoće. I to je ozbiljan korak naprijed…

Podijeljena javnost u Splitu i Dalmaciji

Utakmica koja je duboko podijelila javnost u Splitu i Dalmaciji tako će se ipak održati, dogovoreno je nakon više od pet sati razgovora između Grada, Hajduka i HNS-a. Nema sumnje kako Dalmacija želi Vatrene, ali dosta je onih koji koji ju ne žele “takvu kakva je”, “odnosno ne pod tim uvjetima, ne s takvom vrhuškom Saveza, nakon svega što je HNS napravio Hajduku, ne nakon takvog odnosa Saveza prema Hajduku, Splitu i Dalmaciji”, kako često navijači ističu…

Hajduk, Split i Dalmacija, doduše, od HNS-a nisu dobili ono što ponajviše žele, a to je isprika, ali opet i jesu, samo indirektnu, u obliku obećanja kako će od sad u svakom kvalifikacijskom ciklusu reprezentacija doći u Split. Kako bilo, društvene mreže itekako su aktivne kad je u pitanju ova vruća tema.

‘Greška!!! Velika greška’

Stoga smo izdvojili najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr – a na ovu temu. Bacili smo se na posao i poput pravih malih rudara sakupili one najbolje, one kojima se ispipava “bilo javnosti”…

“Greška!!! Velika greška”, mišljenje jednog čitatelja. Drugi se nadovezao:

“Hajduk nema drugog saveza nego HNS’ veli Brbić. Zanimljivo. Do sada su pokušavali sve riješiti izvaninstitucionalno bez HNS-a. Krenula komunikacija između gu*ice i glave”, stoji u komentaru.

‘Dodvoravaju se nekome tko reprezentaciju koristi za rat s HNS-om’

“Dodvoravaju se nekome tko reprezentaciju koristi za rat s HNS-om. Neka je HNS kakav god, ovo nema smisla. Opet se prema njima treba ponašati drugačije nego prema ostalim klubovima. Govore da repka tamo nije puno igrala 20 godina, a sve su radili da tamo ne igra. I sad opet isto rade. Hrvatska treba igrati tamo gdje ih žele bezuvjetno”, istaknuo je jedan pratitelj nogometnih zbivanja.

“Što se mene tiće Split je pokazao da nije za odigravanje utakmica ‘Ajduka’ a kamoli reprezentacije. Njima su samo neredi na pameti i oni jako štete svom klubu, nek to rade i dalje. Oni se ne žele kao u svim normalnim klubovima suprostaviti takvim bitangama već naprotiv podržavaju to. Dokle god ‘glavni navijači’ u Splitu budu oni između 15-25 godina nema tu mira. Oni najmanje dolaze radi nogometa. Pa njih bi navijači Milana ili Intera, ‘ugušili’ i otjerali sa stadiona za sva vremena jer oni drugačije vole svoj klub. Tamo su najžešći navijači između 30 i 50 godina koji stvarno dolaze radi nogometa. Nije te briga ali kipiš”, stoji u komentarima jednog nogometnog pratitelja.

‘Prvu je lekciju Hajduk očigledno naučio’

“Dakle, sad je razvidno kako u tijelima HNS-a nije bilo predstavnika NSŽSD i to zato jer ih Hajduk nije htio podržati, nego je sve svoje zahtjeve iznosio vaninstitucionalno kroz medije. Prvu je lekciju Hajduk očigledno naučio – samo kroz HNS se problemi mogu i trebaju rješavati. Nikakva ulica, nikakvi pamfleti”, mišljenje je jednog čitatelja.

Jedna gospođ(ic)a napisala je zanimljiv komentar koji smo također morali prenijeti:

‘Postoje spodobe u ljudskom liku koje žele spriječiti Vatrene u Splitu’

“Odavno sam prestala gledati utakmice između naših klubova, jer mi se gadi smeće koje bacaju jedni na druge, a neki uživaju u tome da dolijevaju ulje na vatru. Iako se vidjelo u Omišu, koliko narod čeka reprezentaciju i želi vidjeti Modrića i ostale, ipak postoje spodobe u ljudskom liku koje to žele spriječiti, a ako ne uspiju pokušat će napraviti nered. Mora tako biti dok nas vode oni koji su postali sami sebi svrha, sve radi položaja, tajkuna i za ostalo se ne brinu. Postoji stara izjava ‘sve što je postalo nije do vjeka ostalo’. Pojavit će se jednom neki dobri ljudi ne samo u sportu, nego i u politici, u ekonomiji, koji neće biti zaslijepljeni mržnjom, shvatiće da sva ova prepucavanja i podmetanja, agresivno ponašanje nema smisla, sve ima trenutnu vrijednost. Stoga se nadam da će pobijediti razum, da će ljudi jednom odbaciti one koje im bacaju kamen smutnje i da će naša reprezentacija ipak doći u Split i da će sve proći u miru i veselju”.

Dno dna i zlo organizacija ima problema. Sve je to politika’

“Dno dna i zlo organizacija ima problema. Sve je to politika, da nema izbora ne bi se ni trebalo igrati u Splitu”, jedan je od komentara onih koji nemaju dobro mišljenje o HNS-u.

Hrvatska nogometna reprezentacija 10. listopada će kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Mađarske ipak odigrati na splitskom Poljudu, ali Hajduk zasad neće biti uključen u organizaciju, zaključak je to sastanka jučer održanog u Splitu između predstavnika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), HNK Hajduk i grada Splita koji je trajao više od pet sati, a održan je pod jakim policijskim osiguranjem.

Jaka delegacija HNS-a, brojnija nego ikad iz Grada Splita i Brbić ispred Hajduka

Na sastanku je HNS predstavljao izvršni direktor Marijan Kustić i dopredsjednici Ante Kulušić i Damir Mišković, u ime Hajduka tamo je bio predsjednik uprave Marin Brbić, dok je delegacija grada bila najbrojnija jer su osim gradonačelnika Andre Krstulovića Opare na Poljud stigli i predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i Domagoj Maroević, Mate Omazić, Duje Sučić, te Josip Župić. Davor Šuker se u Splitu nije pojavio jer je u to vrijeme bio na službenom putu.

