ANDRIJAŠEVIĆ U 101. MINUTI SPASIO RIJEKU DRUGOG UZASTOPNOG PORAZA: Šibenčani bili na korak do pobjede u ludoj utakmici na Rujevici

Nogometaši Rijeke i Šibenika u susretu su 19. kola Prve HNL igrali 2-2 (1-2).

Šibenčani su bili nadomak trećeg uzastopnog uspjeha i to na gostovanjima, poveli su 2-0 golovima Sahitija (27) i Jurića (32), za Rijeku je smanjio Pavičić (34), da bi na konačnih 2-2 poravnao Andrijašević (90+11-11m) iz kaznenog udarca u 11. minuti sudačke nadoknade.

Tri gola u sedam minuta

Prva tri pogotka na utkamici postignuta su u razdoblju od samo sedam minuta u drugom dijelu prvog poluvremena. Šibenik je poveo preko Sahitija, koji igra u sjajnoj formi, on je pokušao proigrati Jurića u domaćem kaznenom prostoru, to dodavanje je presjekao Arsenić, ali lopta se vratila u noge Sahitiju. Napadač Šibenika se uspio otresti trojice čuvara i preciznim udarcem svladati Nevistića. Bio je to već četvrti pogodak Sahitija u posljednje tri utakmice, a u sve tri je doveo svoju momčad u prednost od 1-0, kako protiv Lokomotive tako i protiv Dinama te sada Rijeke.

Šibenik je povisio na 2-0 nakon odličnog prolaska Bulata po lijevom krilu, kapetan gostiju potom je dodao Raku koji je uputio traljav udarac prema vratima sa 12-ak metara, no loš udarac se pretvorio u odličnu asistenciju jer je do lopte u Rijekinom petercu stigao Jurić te pogodio praznu mrežu. Rijeka se smanjila samo dvije minute nakon toga. Menalo je lucidno petom proigrao Pavičića na rubu kaznenog prostora, a ovaj je preciznim udarcem pogodio lijevi kut nemoćnog Labrovića.

Suci u glavnoj ulozi

Čitavo drugo poluvrijeme igralo se na polovici terena koja pripada Šibeniku, no unatoč snažnom pritisku Rijeke domaći sastav nije uspio stići niti do poravnanja sve do same završnice u kojoj su u glavnoj ulozi bili sudac Vučković i VAR. Prvo je u 90. minuti Yateke zatresao mrežu gostiju, no nakon više od četiri minute pregledavanja snimke utvrđeno je kako je prije Yatekeova pogotka Kulenović bio u minimalnom zaleđu. Uslijedila je dugačka nadoknada u kojoj su Riječani tri puta tražili kazneni udarac. Vučković je pregledom snimke ustanovio kako nije bilo dovoljno kontakta između Kvesića i Murića, pa da zatim igrač Šibenika nije igrao rukom u svom 16-ercu, no međusobno potezanje Todoroskog i Arsenića u osmoj minuti nadoknade okarakterizirao je kao prekršaj braniča gostiju. Odgovornost je preuzeo kapetan Rijeke Andrijašević te pogodio za konačnih 2-2.

Četvrta Rijeka sada ima 27 bodova uz tri utakmice manje, dok je Šibenik sedmi sa 20 bodova, koliko imaju i peti Hajduka, koji od 19.10 sati igra protiv Istre 1961, te šesti Slaven Belupo.

Na čelu su Dinamo i Osijek sa po 42 boda, treća je Gorica, koja je ranije u srijedu izgubila u Varaždinu sa 1-2, sa 33 i utakmicom manje.

Prva hrvatska nogometna liga, 19. kolo

Rijeka, stadion Rujevica. Srijeda, 17.05 sati

Rijeka – Šibenik 2:2

Rijeka: Nevistić: Galović, Arsenić, Smolčić – Lončar, Čerin, Štefulj, Tomečak – Pavičić, Menalo, Andrijašević

Šibenik: Labrović; Schildenfeld, Pandža, Bilić – Alimi, Bulat, Kvasić, Pajić – Rak, Sahiti, Jurić

90’+11′ Kraj utakmice, Rijeka i Šibenik su odigrali 2:2 u ludoj utakmici na Rujevici.

90’+11′ GOL Rijeka je izjednačila. Pogodio je Andrijašević u 11. minuti sudačke nadoknade.

90’+3′ Domaćini su sada tražili jedanaesterac zbog igranja rukom braniča Šibenika, ali od toga neće biti ništa.

90′ Rijeka je izjednačila, strijelac za 2:2 bio je Yateke koji je prije sedam minuta ušao u igru, ali i taj pogodak je poništen zbog zaleđa. U nedozvljenoj poziciji bio je Kulenović koji je po mišljanju sudaca utjecao na igru.

86′ Mogli su sada Šibenčani riješiti utakmicu. Bulat je oštro ubacio iz slobodnog udarca s lijeve strane, ali toprolazi zamalo pored vratnice.

83′ Rožman još jednom mijenja i kreće u totalnu ofenzivu. Lončar ide iz igre, a ulazi Sterling Yatéké.

80′ Murić puca s dvadesetak metara, ali vratar gostiju Labrović to zaustavlja bez poteškoća.

76′ Još jedna promjena u Šibeniku. Igru napušta strijelac prvog gola Sahiti, a ulazi Alvaro Martin.

72′ Nova opasnost pred golom Šibenika. Čerin je pucao s 18 metara, ali njegov udarac prolazi pored vratnice.

67′ Veliki pritisak Rijeke. Pucao je s 18 metara Murić i pogodio vratnicu. Opsada gola gostiju u ovim trenucima.

63′ Nove promjena u sastavu Rijeke. Iz igre idu Pavičić i Menalo, a ulaze Mudražija i Kulenović. Promjenu radi i trener Šibenika: izlazi Rak,a ulazi Ćurić.

61′ Rijeka nastavlja prijetiti nakon ubačaja s bokova. Ponovno je najviši u skoku bio Andrijašević, ali još jednom to ide iznad okvira gola.

53′ Šibenik je zabio za 3:1, pogodio je Jurić nakon ubačaja Bulata, ali to je poništeno zbog zaleđa.

51′ Udarac Lončara s ruba šesnaesterca, ali to ne pogađa okvir gola.

49′ Šibenčani su prvi zaprijetili u nastavku. Bulat je pucao iz slobodnog udarca s 25 metara, a lopta se odbila od živog zida i završila u korneru.

48′ Branič domaćina Arsenić je zbog igranja rukom dobio žuti karton.

46′ Rožman je za drugi dio napravio jednu promjenu u sastavu Rijeke. Igru neće nastaviti i Daniel Štefulj, a umjesto njega ulazi Robert Murić.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ + 2′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

45′ Dosuđen je penal za Rijeku, Menalo je pao nakon duela s Buletom u kaznenom prostoru Šibenika. No, neće biti ništa od najstrože kazne jer je ta odluka poništena nakon pregleda snimke.

43′ Još jedna dobra šansa za Rijeku. Tomečak je ubacio, a Menalo pucao glavom, no i to ide iznad grede.

39‘ Domaćini prijete preko bokova. Lončar je ubacio, Andrijašević bio najviši u skoku, ali njegov udarac odlazi iznad grede.

36′ Rijeka u totalnoj ofenzivi. Galović je sada zamalo poravnao rezultat, ali njjegov udarac glavom odlazi par centimetara iznad vratnice.

34′ GOL Rijeka je smanjila. Menalo je petom proigrao Pavićića koji krasno pogađa za 1:2.

32′ GOL Šibenik vodi 2:0. Zabio je Jurić nakon ubacivanja Raka.

29′ Domaćini pokušavaju brz uzvratiti. Pucao je Pavićić s 18 metara, ali nije bio precizan.

27′ GOL Šibenik je poveo. Strijelac je Sahiti koji je prvo pokušao dodati Juriću, ali lopta se odbija od braniča Rijeke Arsenića i vraća se Sahitiju u noge. Napadač gostiju potom je prošao riječke braniče, našao sam pred Nevistićem i pogodio za vodstvo.

21′ Šibenik je umalo poveo. Bulat je snažno pucao s trideseak metara i zatresao vratnicu. Nevistić ništa nije mogao kod ovog šuta, imali su sada puno sreće domaćini.

17′ Riječani su zagospodarili terenom i puno su opasnija ekipa. Andrijašević je sada pucao iz daljine, ali njegov udarac ne ide u okvir gola.

14′ Rijeci je dosuđen jedanaesterac nakon što je Bilić stužio Menala u svojem šesnaestercu, ali od toga neće biti ništa jer je pomoćni sudac pokazao zaleđe. Aktivirao se i VAR koji je potvrdio da je nogometaš Rijeke bio u milimetarskom zaleđu.

5‘ Velika prilika za Rijeku. Andrijašević je proigrao Menala, a on se sjurio prema golu Šibenika, no njegov pokušaj zaustavio je vratar gostiju Labrović.

3′ Prvi pokušaj Šibenčana. S boka je ubacio Kvasić, a glavom pucao Rak, no njegov udarac odlazi pored gola.

1′ Utakmica je počela.Galvni sudac je Ivan Vučković.

Šibenik i Rijeka sastaju se na Rujevici u utakmici u kojoj bi domaćini trebali biti favoriti. Kažemo “trebali“ jer nisu ove dvije momčadi na tablici tako daleko.

Šibenik je u posljednja dva kola malo uhvatio zamah i može se pohvaliti gostujućim pobjedama protiv zagrebačkih momčadi Lokomotive i Dinama.

Za Riječane se ne bi moglo ove sezone reći da su uvjerljivi. Rožmanova momčad u domaćem je prvenstvu platila danak igranja u Europi i trenutno je jako daleko od vrha lige. Doduše, ima Rijeka tri zaostale utakmice, no činjenica je da su u 15 utakmica skupili pet poraza, a posljednji je bio onaj od Gorice u prošlom kolu.

“Najbolji lijek za poraz je nova pobjeda. Šibenik je dobro krenuo u nastavk prvenstva, ima dobro organiziranu ekipu. Mi ipak najviše razmišljamo o sebi, rekao je uoči ove utakmice trener Rijeke Simon Rožman.

