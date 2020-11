Talijanski stručnjak, koji je u svojoj karijeri osvojio brojne trofeje, napominje da je slično iskustvo imao s Brazilcem Ronaldom dok je vodio AC Milan. Tada 31-godišnji Ronaldo stigao je u siječnju 2007. u Milan s viškom kilograma

Trener Evertona Carlo Ancelotti odbacio je kritike na račun kolumbijskog veznjaka Jamesa Rodrigueza, kojem zamjeraju nedostatak sprinteva tijekom utakmica.

“Kad smo ga odlučili dovesti ovog ljeta bilo je puno onih koji su sumnjali hoće li se moći prilagoditi, jer u Premier ligi svi klubovi igraju u visokom tempu. U prve četiri utakmice napravio je ukupno sedam sprinteva, ali je upisao tri gola i tri asistencije. Analize i statistike koliko je netko pretrčao i napravio sprinteva korisne su za treninge, ali na utakmici su druge stvari važnije”, kazao je Ancelotti za britanske medije.

James Rodriguez je u ljeto 2014., nakon odličnih partija na SP u Brazilu, stigao u Real Madrid, ali nikad nije ispunio očekivanja. Dvije sezone (2017–18, 2018–19) proveo je na posudbi u Bayernu, koji je mogao otkupiti njegov ugovor od Reala, ali to nije učinio. Vratio se u Real u kojem je prošle sezone odigrao samo 14 utakmica te je postigao jedan pogodak. Ovog ljeta na inzistiranje Ancelottija stigao je u Everton, te je na poziciji isturenog veznjaka procvjetao.

Usporedio ga s Ronaldom

Talijanski stručnjak, koji je u svojoj karijeri osvojio brojne trofeje, napominje da je slično iskustvo imao s Brazilcem Ronaldom dok je vodio AC Milan. Tada 31-godišnji Ronaldo stigao je u siječnju 2007. u Milan s viškom kilograma.

“Ronaldo je stigao u Milan s viškom kilograma, imao je 100 kg. Rekao sam mu da takav ne može igrati, da mora smršaviti. On mi je na to odgovorio: ‘Što želiš od mene na terenu, da trčim ili da zabijam golove. Ako želiš golove, pusti me da igram”, prisjetio se Ancelotti.

Do kraja te sezone (2006–07) Ronaldo je u talijanskom prvenstvu u 14 nastupa postigao sedam golova.

