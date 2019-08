ANALIZIRALI SMO IMA LI DINAMO ŠANSE U LIGI PRVAKA: Evo koja je utakmica ključna, tko je ‘dark horse’ i kako igraju protivnici Modrih

Da, na prvu se čini kako Dinamo nema nikakve šanse jer su i budžetom i kvalitetom ipak na nižoj razini, ali…

U svom sedmom nastupu u Ligi prvaka nogometaši Dinama igrat će u skupini s engleskim prvakom Manchester Cityjem, ukrajinskim prvakom Šahtarom i talijanskom Atalantom, odlučeno je ždrijebom održanim u Grimaldi Forumu u Monte Carlu.

Dinamo dosad u europskim kup natjecanjima jedino nikad nije igrao protiv engleskog prvaka Manchester Cityja. S ukrajinskim Šahtarom, Modri su igrali u 3. pretkolu Lige prvaka u sezoni 2008/2009. i poraženi su u obje utakmice. Tada je trener Dinama bio Branko Ivanković, a za hrvatskog prvaka igrali su, među ostalima Sammir, Badelj, Mandžukić i Lovren.

Mnogi su već i zaboravili, ali Dinamo ima neugodno iskustvo i s Atalantom, od koje su ispali u 1. kolu Kupa Uefe u sezoni 1990./1991. U prvoj utakmici u Bergamu bilo je 0-0, a u uzvratu Dinamo je poveo golom Zvonimira Bobana u 54. minuti, a izjednačenje Atalanti donio je Brazilac Evair u 60. minuti iz penala. Zbog gola u gostima Atalanta je prošla dalje. Dinamov trener te godine bio je Vlatko Marković, a najveće zvijezde ekipe bili su Zvonimir Boban i Davor Šuker.

Hrvatski nogometni prvak Dinamo svoj sedmi nastup u Ligi prvaka otvorit će 18. rujna na stadionu Maksimir protiv Atalante. U 2. kolu Modri će 1. listopada gostovati na stadionu Etihad protiv engleskog prvaka Manchester Cityja.

Slijedi dvostruki program protiv Šahtara. U 3. kolu Dinamo 22. listopada gostuje u Harkovu, a uzvrat je 6. studenoga u Zagrebu. U petom kolu, 26. studenoga Dinamo će gostovati u Milanu na stadionu San Siro gdje će Atalanta igrati jer se njen stadion renovira, a u posljednjem kolu 11. prosinca na Maksimir dolazi engleski prvak. U dosadašnjih šest nastupa u Ligi prvaka Dinamo nijednom nije prošao u nokaut fazu. U 36 odigranih utakmica Dinamo je ostvario četiri pobjede, pet remija i 27 poraza uz gol-razliku 22-82.

Kakve šanse ima Dinamo?

Mnogi su priželjkivali onu najlakšu skupinu sa Zenitom, Benficom i Slavijom, ali realno gledajući nije niti ova tako loša. Da, na prvu se čini kako Dinamo nema nikakve šanse jer su i budžetom i kvalitetom ipak na nižoj razini, ali svaka momčad ima svoje nedostatke i mnogo će toga ovisiti o tome kako će trener Dinama, Nenad Bjelica, pročitati protivnika i postaviti ekipu.

Nemilosrdni Pep

Krenimo redom. Manchester City. Uz sve dužno poštovanje hrvatskom strategu i njegovoj momčadi, protiv Pepa Guardiole i njegova stroja koji je osvojio naslov prvaka Engleske, nema se što tražiti. Momčad je to koja je “digla” pet trofeja u godinu dana i kojoj jedino nedostaje “ušati” trofej Lige prvaka, što znači da će svakako biti gladni i neće popuštati nikome.

Nedavno je Jose Mourinho rekao kako misli da su ove sezone glavni konkurenti za naslov prvaka u Engleskoj Manchester City, Liverpool, Tottenham i B momčad Manchester Cityja. Time je sve rekao o dubini koju Pep Guardiola posjeduje u svojoj momčadi. Sve i da se odluči riskirati i poštedjeti udarne igrače u, za njih svakako slabijoj, skupini Lige prvaka, Guardiolina B momčad bit će nesavladiva prepreka za sva tri protivnika. Dakako, u praksi, ali u teoriji svako svakoga može pobijediti.

Guardiola je ostao dosljedan svojoj filozofiji i sustavu. Igrat će pozicijski, tražit će posjed i vjerojatno koristiti 4-3-3 sustav. Ono što valja reći za Pepa, on mrzi gubiti. Tip je to koji svakog protivnika gleda na isti način, bio on Liverpool ili Dinamo. Guardiola će ići na maksimalni učinak, što kod slabijih ekipa obično znači punjenje mreže dokle god ide. Ključni igrači? Eto, probajte ih izdvojiti… To je kod Pepa možda i najjača stvar, okupio je brojne svjetske zvijezde, ali nikoga se ne može izdvojiti kao najboljeg, već se uvijek naglašava kako je to momčad i, dakako, on.

Dinamove šanse sa Cityjem? Gotovo nikakve.

U Šahtaru gotovo ništa novo

Klub iz Donjecka težak je zalogaj, ali svakako ga se da sažvakati. Ukrajnici su nedavno mijenjali trenera, stigao im je Luis Castro iz Vitorije Guimaraes pa tu možda leži prilika za Bjelicu jer Portugalac vjerojatno još uvijek nije potpuno posložio svoju ekipu i implementirao nove ideje. No, tu smo šansu zaista “navukli” jer Šahtar u novoj sezoni gazi u prvenstvu s pet pobjeda u pet kola i za sada je nedodirljiv.

Inače, u Šahtaru nema ništa novo, klub obiluje Brazilcima i domaćim igračima i to do te mjere da ih ima gotovo kao i Ukrajinaca, a prolazi im to jer mnogi od njih već imaju ukrajinsku putovnicu. Momčad je postavljena obično u formaciju 4-3-3, ali koristi se i 4-2-3-1, a oslanjaju se na izrazitu efikasnost svojih brazilskih napadača. Dovoljno je reći kako im je ove sezone gol-razilka u prvenstvu 15:3.

Šansu Dinamo, kakvu takvu, ima s obranom Šahtara. Oni su, iako se na prvi pogled ne bi reklo, najslabija karika i sačinjavaju je domaći igrači, ali ne pretjerano visokog profila. Najskuplji obrambeni igrač, a ujedno i cijeloj momčadi, im je lijevi bek Ismaily, koji je Brazilac dakako, a on vrijedi 19 milijuna eura. Ostali defenzivci cjenovno ne premašuju pet milijuna eura.

U napadu već standardno igraju Taison i Marlos, ali ne treba zanemariti mladog Tetea i ofenzivnog veznog Kovaljenka. E, da, ne zaboravite da je Castrov pomoćnik Darijo Srna, koji, iako je cijelu karijeru vani, ipak zna ponešto o hrvatskom nogometu i može dati “insight”.

Dinamove šanse sa Šahtarom? Budu li posložili dobro defenzivu i poradili na brzom iznošenju kontranapada, šanse su čak i dobre.

Atalanta ‘dark horse’ skupine

Tko god je prošle sezone, pa i pretprošle, pratio talijanski Serie A složit će se kako je Atalanta pravi hit. Prošle su sezone završili na trećem mjestu talijanske lige i izborili povijesni nastup u Ligi prvaka. Ono što Atalantu čini drugačijom jest, za njihovo podneblje, nesvakidašnja ideja pronicljivog stratega Gian Piera Gasperinija. Čovjek je odlučio odstupiti od postulata talijanskog nogometa i zatvorene defenzivne igre, pa Atalanta zato igra otvoreni, moderni i ofenzivno izrazito efikasan nogomet. Gasperini je s Atalantom probao sve. Kada bismo sada krenuli pobrojavati koliko je formacija i pristupa promijenio od svog dolaska 2016. godine, trebala bi nam još dva paragrafa. Ukratko, čovjek nema što nije probao s Atalantom i to sve kako bi pronašao najefikasniji sustav i stvorio konačnu filozofiju.

Koliko je Gasperinijev nogomet efikasan govori i činjenica da su prošle sezone zabili čak 77 golova, što je više od svih u ligi. Napad im je specifičan, a evo i zašto. Obično igraju u formaciji 3-4-1-2 s izrazito pokretljivim “wing backovima” koji pokrivaju cijelu okomicu, ali ključan trio čini iskusan trolist u vrhu napada. Kreativni playmaker Josip Iličić na polušpici, Papu Gomez kao povučeni napadač i target-man Duvan Zapata. Sva trojica su igrači potpuno različitih profila i baš zato imaju sjajnu kemiju. Iličić ima vrhunska proigravanja i ideje, Gomez, koji igrom katkada zna podsjećati na Messija, otvara prostor, navlači igrače i svojom brzinom i izvanserijskim driblingom nerijetko dolazi u gol-šansu. Na kraju, tu je nemilosrdni egzekutor Zapata. Visok, robusan i ubojit pred vratima. Zapata zna poslužiti i kao spona za redistribuciju visokih lopti, a uživa u kombinatorici sa spomenutom dvojicom.

Ispomoć im je sjajni Luis Muriel, a u vezi valja izdvojiti Marija Pašalića kao potencijalnu opasnost, baš zbog visine, dobre duel-igre i učinkovitije distribucije. Atalanta dakako ima slabu točku, nije pretjerano velika, ali može je se iskoristiti. Igraju samo s trojicom igrača u zadnjoj liniji i ako se dogodi da “wing backovi” ostanu previsoko, Atalanta u kontrama postaje jako ranjiva. Spomenimo sada, iako su zabili 77 golova prošle sezone, da su primili nemalih 46. Ono što tješi, Atalantu je ovoga ljeta napustio najbolji defenzivac Gianluca Mancini, a nije ga nadomjestio nitko njegove kvalitete.

Šanse s Atalantom? Znatno manje nego sa Šahtarom, ofenzivno su stroj za mljevenje, ali obrana im je slaba točka. Bjelica će za njih morati smisliti posebnu taktiku jer ako ih se pusti preduboko i dopusti da se razigraju gotovo je, a opet kako ih drugačije uhvatiti na kontru? Atalanta je pravi “dark horse” skupine i njih bi se trebali čuvati svi pa čak i City.

Europska liga ili nokaut faza LP-a?

Realno, Dinamo ima šanse proći skupinu. Bjelica ima uređen sustav, ima filozofiju koje se pridržava, igrači su posloženi i koherentni, dakako ima tu još boljih, poput one da se previše oslanjaju na Olma i premalo utiliziraju sposobnosti veznih igrača More, Gojaka, Majera, ali nije to ništa što se ne može brzo i efikasno riješiti. U ovome trenutku, jer ne možemo znati kako će grupna faza izgledati, Dinamo ima šanse izboriti proljeće u Europi, a čini se kako bi to mogao napraviti protiv Šahtara. Skupina je to u kojoj Atalanta, Šahtar i Dinamo mogu pobijediti jedni druge, a vjerojatnost je velika da će svi izgubiti od Cityja. Ključne utakmice za Dinamo bit će onaj dvomeč sa Šahtarom u 3. i 4. kolu, on bi mogao biti ključ za nastavak natjecanja, a tko zna gdje možda i u Ligi prvaka.